ஒரே இடத்தில் பால், கோழிக்கறி, முட்டை விற்கக் கூடாதாம்… தள்ளி விற்கணுமாம்.. பாஜக எம்எல்ஏ கோரிக்கை!

போபால்: ஒரே இடத்தில் பால், கோழிக்கறி, முட்டை ஆகியவற்றை விற்கக் கூடாது என பாஜக எம்எல்ஏ வினோதமான கோரிக்கையை விடுத்துள்ளார்.

மத்தியப்பிரதேச மாநிலத்தில் கோழிக்கறி, பால், முட்டை ஆகியவற்றை ஒரே இடத்தில் விற்கும் முறையை மத்திய பிரதேச அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது போன்ற ஒரு கடை போபாலில் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

நல்ல தரமான முட்டைகளையும் பாலையும் மக்கள் இங்கு வாங்கி கொள்ளலாம். அத்துடன் கடக்நாத் சிக்கனையும் இங்குள்ள கோழி பண்ணையில் இருந்து வாங்கிக் கொள்ளலாம் என கால்நடை துறை அமைச்சர் லகான் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.

MP Govt has introduced a project of selling chicken&milk in the same outlet across the state. An outlet has been opened in Bhopal. State Animal Husbandry Min,Lakhan Singh says,”People will get good quality eggs&milk. Kadaknath chicken is also being sold in the chicken parlour.” pic.twitter.com/yLzoJFz1DA

இதற்கு ஹூசூர் தொகுதி பாஜக எம்எல்ஏ ராமேஸ்வர் சர்மா எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். அவர் கூறுகையில் கோழிக்கறி, முட்டை ஆகிய இறைச்சி வகைகளுடன் தூய்மையான பசும்பால் விற்கப்படுவது கண்டிக்கத்தக்கது.

BJP MLA Rameshwar Sharma: We are objecting since cow milk is being sold alongside chicken and eggs. This is hurting religious sentiment of people. We request the govt to look into it. Milk outlets & chicken outlets should be opened at some distance from each other. https://t.co/ufgKkfOHe4 pic.twitter.com/rnkCupxAZh

September 14, 2019