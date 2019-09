பிறந்த நாளை தாய் மண்ணில் தாயுடன் கொண்டாடும் பிரதமர் மோடி.. களைகட்டும் குஜராத்

Prime Minister Narendra Modi’s 69th Birthday today

அஹமதாபாத்: இன்று தனது 69வது பிறந்த நாளை தாய் மண்ணில் தாயுடன் கொண்டாட முடிவு செய்த பிரதமர் மோடி அதற்காக நேற்றே குஜராத் மாநிலம் அஹமதாபாத் வந்துவிட்டார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது 69வது பிறந்த நாளை சொந்த மண்ணான குஜராத்தில் கொண்டாட முடிவு செய்தார். இதற்காக டெல்லியில் இருந்து புறப்பட்டு நேற்று இரவு அஹமதாபாத் வந்தார். அஹமதாபாத் விமான நிலையத்தில் பாஜக தொண்டர்கள் மிகப்பெரிய வரவேற்பு அளித்தனர்.

இந்நிலையில் இன்று பிரதமர் மோடி, நர்மதா மாவட்டத்தில் நர்மதை ஆற்றில் உள்ள சர்தார் சரோவர் அணையை பார்வையிட்டார்.

சர்தார் சரோவர் அணை 138 அடியை எட்டியதற்காக குஜராத் முதல்வர் விஜய் ரூபானி ஏற்பாடு செய்துள்ள நர்மதா தேவி பூஜையினை ஏற்பாடு செய்துள்ளார். இந்த நிகழ்ச்சியில் மோடி பங்கேற்றார்.

இன்று பாஜகவினர் ஏற்பாடு செய்துள்ள பிறந்த நாள் பேரணியிலும் பிரதமர் மோடி பங்கேற்கிறார். இதனிடையே நீர் நிறைந்து காணப்படும் சர்தார் சரோவர் அணையையும் அதில் உள்ள வல்லபாய் படேலையும்பார்க்க வாருங்கள் என அழைப்பு விடுத்து காணொளி வெளியிட்டுள்ளார்.

பிரதமர் மோடியின் பிறந்த நாளை பாஜகவினர் சேவை வாரமாக இந்த வாரம் முழுவதும் கொண்டாடுகிறார்கள். இதற்காக நாடு முழுவதும் பாஜக தலைவர்கள் பல்வேறு இடங்களில் ஏழை மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவினை நடத்துகிறார்கள்.

பிரதமர் மோடியின் தீவிர ஆதரவாளரான வாரணாசியில் வசிக்கும் அரவிந்த் சிங், மோடியின் பிறந்த நாளுக்காக சங்கட் மோச்சன் கோவில் அனுமனுக்கு 1.25 கிலோ எடையுள்ள தங்க கிரீடத்தை வழங்கியுள்ளார். பிரதமர் மோடி இரண்டாவது முறையாக பதவியேற்றதால் இந்த வேண்டுதல் நிறைவேற்றி உள்ளாராம்.

Varanasi:Arvind Singh,a fan of PM Modi offered a gold crown to Lord Hanuman at Sankat Mochan Temple yesterday,ahead of PM's birthday,says,"Ahead of Lok Sabha polls, I took a vow to offer gold crown weighing 1.25 kg to Lord Hanuman if Modi ji formed govt for the second time"

