அதிர்ச்சி காணொளி..கொஞ்ச நேரத்தில் விபரீதம் ஆகியிருக்கும்.. பேருந்து டயரில் சிக்கிய வாகன ஓட்டி

கேரளாவில் பேருந்து டயரில் சிக்கிய வாகன ஓட்டி..மிகுதியாக பகிரப்பட்ட காணொளி

கோழிக்கோடு: கொஞ்சம் நேரம் பிரேக்கை மிதிக்காமல் இருந்திருந்தால் விபரீதம் ஆகியிருக்கும்.. கனநொடியில் அதிர்ஷ்டவசமாக பேருந்து விபத்தில் இருந்து ஒருவர் கேரளாவில் உயிர் தப்பினார். இந்த கண்காணிப்பு தொலைக்காட்சி காட்சிகள் இணையதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

பொதுவாக விபத்துக்கள் ஏற்படுவதற்கு முக்கிய காரணங்கள் கவனக்குறைவு தான். இதனால் ஏற்படும் விபரீதங்களை யாராலும் விவரிக்க முடியாது. மிகமோசமான பாதிப்பை பலருக்கும் ஏற்படுத்துகின்றன.

இந்நிலையில் விபத்து தொடர்பான கண்காணிப்பு தொலைக்காட்சி காட்சிகளை நாம் பார்க்கும் போது மனத்துக்குள் பதற்றத்தையே ஏற்படுத்தும். பார்ப்பவர்களை அதிர்ச்சியில் உறையவைக்கும். அய்யோ கொஞ்சம் ஒரு வினாடி தாமதமாக வந்திருந்தால் தப்பியிருப்பாரே என்று நமக்கு நாமே ஆறுதல் சொல்வோம். அப்படி ஏராளமான விஷயங்களை நாம் பார்த்து இருப்போம்.

#WATCH Man has narrow escape after a private bus hit him yesterday, in Kozhikode district‘s Engapuzha. #Kerala (source: CCTV footage) pic.twitter.com/YAgf8vOg66

— ANI (@ANI)

September 17, 2019