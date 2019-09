ஹவுடி மோடி நிகழ்ச்சியில் தேசிய கீதம் பாடிய ராப் இசை சிறுவன் ஸ்பார்ஷ் ஷா!

தேசிய கீதம்

டெக்சாஸ் உள்ளிட்ட மாகாணங்களில் எப்படி இருக்கிறீர்கள் (How do you do?) என்பதன் சுருக்கமே ஹவுடியாகும். இந்த கூட்டத்தில் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த 16 வயது ராப் பாடகர் ஸ்பார்ஷ் ஷா கலந்து கொண்டு தேசிய கீதத்தை மோடி, டிரம்ப் முன்பு பாடினார்.