அமெரிக்க செனட்டர் ஜான் கார்னின் மனைவியிடம் மன்னிப்பு கேட்ட மோடி.. அத்துடன் செஞ்ச விஷயம்தான் ஹைலைட்டே

ஹூஸ்டன்: அமெரிக்க செனட்டர் ஜான் கார்னின் மனைவிக்கு நேற்று பிறந்த நாள் ஆகும். நேற்று பிரதமர் மோடியுடன் இருந்த காரணத்தால் பிறந்த நாளில் ஜான் கார்னின் தனது மனைவியுடன் இருக்க முடியாமல் போனது. இதற்காக பிரதமர் மோடி ஜான் கார்னின் மனைவியின் நகைக்சுவையாக மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார்.

டெக்ஸாஸ் மாகாணத்திற்கான அமெரிக்க செனட்டர் ஜான் கார்னின் மனைவியிடம் பிரதமர் மோடி சிரித்துக்கொண்டே நகைக்சுவையாக மன்னிப்பு கோரும் காணொளியை பிரதமர் அலுவலக அதிகாரப்பூர்வ டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியாகி உள்ளது.

பிரதமர் நரேந்திரமோடி அமெரிக்காவிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். நேற்று டெக்ஸாஸ் மாகாணத்தில் ஹவுடி மோடி (மோடி நலமா) என்ற நிகழ்ச்சியில் 50 ஆயிரம் இந்திய அமெரிக்கர்கள் மத்தியில் பேசினார். இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பிரதமர் மோடியை டெக்ஸாஸ் மாகாணத்தின் அமெரிக்க செனட்டர் ஜான் கார்னி வரவேற்று பேசினார்..

இதேநேரம் ஜான் கார்னியின் மனைவிக்கு நேற்று பிறந்த நாள் ஆகும். பிரதமர் மோடியுடன் இருந்ததால் ஜான் கார்னியால் அவரது மனைவியுடன் நேற்று இருக்க முடியவில்லை. ஜான் கார்னி தம்பதிக்கு திருமணமாகி 40 ஆண்டுகள் ஆகிறது. அவர்களுக்கு இரண்டு மகள்கள் உள்ளனர்.

September 23, 2019