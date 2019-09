எச்சூஸ்மி டிரம்ப் சார்.. ஒரு செல்பி.. சரிதான் கண்ணா எடுத்துக்கோ.. தோளில் ஒரு பொளேர் விட்ட மோடி!

டிரம்ப்யுடன் ஒரு செல்பி எடுத்த பையன்.. தோளில் ஒரு பொளேர் விட்ட மோடி!-காணொளி

ஹூஸ்டன்: ஹூஸ்டனில் ஹவுடி மோடி நிகழ்ச்சிக்கு செல்லும் வழியில் செல்பி எடுக்க வேண்டும் என்ற சிறுவனின் ஆசையை டொனால்ட் டிரம்பும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் நிறைவேற்றினர்.

அமெரிக்காவில் ஹவுடி மோடி நிகழ்ச்சிக்காக அமெரிக்காவுக்கு ஒரு வாரம் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி. இதற்காக டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் உள்ள ஹூஸ்டனுக்கு வந்தார்.

ஹூஸ்டன் விமான நிலையத்தில் இந்தியா, அமெரிக்காவை சேர்ந்த அதிகாரிகள் மோடிக்கு சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு அளித்தனர். இந்த நிலையில் ஹூஸ்டனில் என்ஆர்ஜி ஸ்டேடியத்தில் 50 ஆயிரம் இந்தியர்கள் கலந்து கொண்ட ஹவுடி மோடி நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளுமாறு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்புக்கு மோடி அழைப்பு விடுத்திருந்தார். அந்த அழைப்பை ஏற்று டிரம்பும் வந்திருந்தார். அப்போது அவருக்கு சிறுவர்கள், சிறுமிகள் வரவேற்பு அளித்தனர்.

Memorable moments from #HowdyModi when PM @narendramodi and @POTUS interacted with a group of youngsters. pic.twitter.com/8FFIqCDt41

— PMO India (@PMOIndia)

September 23, 2019