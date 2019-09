லேண்டர் நிலை மர்மம்தான்.. ஆர்பிட்டரிடமிருந்து குட் நியூஸ் வந்துள்ளது.. இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் பேட்டி

விக்ரம் லேண்டரை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை..இஸ்ரோ சிவன் பேட்டி காணொளி

புவனேஸ்வர்: இஸ்ரோவால் சந்திரயான் 2 லேண்டரை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை, ஆனால் ஆர்பிட்டர் “மிகவும் சிறப்பாக” செயல்பட்டு வருகிறது என்று இஸ்ரோ தலைவர் கே சிவன் இன்று தெரிவித்தார்.

லேண்டரில் உண்மையில் என்ன தவறு நடந்துள்ளது என்பதை ஒரு குழு ஆய்வு செய்து வருகிறது. ககன்யான் பணி எங்களது அடுத்த முன்னுரிமை என்றும் அவர் கூறினார்.

புவனேஸ்வரில் இன்று நிருபர்களிடம் பேசிய சிவன் மேலும் கூறியதாவது: லேண்டரிடமிருந்து எங்களுக்கு எந்த சமிக்ஞையும் கிடைக்கவில்லை. தேசிய அளவிலான குழு, லேண்டரில் உண்மையில் என்ன தவறு நடந்துள்ளது என்பதை ஆய்வு செய்து வருகிறது. குழு தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பித்த பிறகு அதை பரிசீலித்து எதிர்காலத் திட்டமிடலை மேற்கொள்வோம்.

சந்திரயான் -2 பணி 98 சதவீத இலக்கை வெற்றிகரமாக அடைந்துள்ளது. லேண்டர் விக்ரமின் மின்கலவடுக்கு (பேட்டரி)யை சார்ஜ் செய்ய இனி சூரிய ஒளி இருக்காது. ஏனெனில், லேண்டர் ஒரு சந்திர நாள் (பூமியின் 14 நாட்களுக்கு சமம்) மட்டும்தான் வேலை செய்யும். அதற்கான கால அவகாசம் தாண்டிவிட்டது.

2020 க்குள் இஸ்ரோ மற்றொரு நிலவு ஆய்வு பணியில் கவனம் செலுத்தும். சந்திரயன் -2 ஆர்பிட்டர் மிகவும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. இது ஒரு வருடத்திற்கு வேலை செய்யும் என எதிர்பார்த்தோம். ஆனால், அதன் ஆயுட்காலம் நீட்டிக்கப்பட்டு ஏழரை ஆண்டுகள் தொடர்ந்து செயல்படும் வாய்ப்பு உள்ளது.

K Sivan, ISRO Chief: #Chandrayaan2 orbiter is doing very well. All payload operations have commenced, it’s doing extremely well. We have got no signal from lander but orbiter is working very well. A national level committee is now analysing what really went wrong with the lander. pic.twitter.com/XZKC2KKoNO

September 26, 2019