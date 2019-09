சட்டையை பிடித்து.. முகத்தை திருப்பி பிடித்து.. எகிறி குதித்து.. என்னா புரட்டு.. அசரலையே நம்மாளு!

சென்னை: கணவனின் சட்டையை இழுத்து பிடித்து.. அவரது முகத்தை திருப்பி.. அவர் மேலயே எகிறி குதித்து.. புரட்டி புரட்டி எடுக்கிறார் மனைவி! எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த கைபேசிதான்!

ஒரு காணொளி மிகுதியாக பகிரப்பட்டுி வருகிறது. எந்த நாடு என்று தெரியவில்லை… இளம் மனைவி மீது கணவனுக்கு ஏகப்பட்ட சந்தேகம். அதனால் மனைவியின் கைபேசியை, அவருக்கே தெரியாமல் வாங்கி “ஃபேஸ் லாக்” போட்டுவிட்டார்.

அதாவது கணவர் தன் முகத்தை அந்த செல்போனில் நேருக்கு நேர் காட்டினால் மட்டும்தான், அந்த கைபேசி அன் லாக் ஆகும். இல்லையானால் அது லாக் ஆகி விடும். நாம் வழக்கமாக பாஸ்வேர்டு போடுவோமே.. அப்படித்தான்!

இந்த விஷயம் அந்த மனைவிக்கு தெரியாது. யதேச்சையாக தன் கைபேசியை எடுத்தால், அது அன்-லாக் ஆகி இருந்தது. இந்த வேலையை பார்த்தது கணவன்தான் என்று நினைத்து ஒரு முறை முறைக்கவும், தலைவர் மாட்டிக் கொண்டார்.

His girl was really committed to cracking his Face ID… pic.twitter.com/FSEwPzsamN

— Guy (@apiecebyguy)

September 23, 2019