மகாத்மா காந்தியின் சத்திய சோதனை – எந்த மொழியில் அதிக விற்பனை தெரியுமா

அகமதாபாத்:

சத்திய சோதனை (The Story of my Experiments with Truth) என்பது மகாத்மா காந்தி எழுதிய அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றுநூ‌ல் ஆகும். குஜராத்தி மொழியில் காந்தியடிகள் எழுதிய இந்நூலை 1940 ஆம் ஆண்டு மகாத்மா காந்தியடிகளின் உதவியாளராகஇருந்த மகாதேவ் தேசாய் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டார்.

இந்தியாவில் பேசப்படும் அனைத்து மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்ட இந்த புத்தகம், காந்தியின் தாய்மொழியான

குஜராத்தியை விட தென்னிந்திய மொழியான மலையாளத்தில் அதிக பிரதிகள் விற்பனை ஆகியுள்ளதாக அகமதாபாத்தில் உள்ள

நவஜீவன் உடைட் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து நவஜீவன் உடைட் மேலாளர் விவேக் தேசாய் கூறுகையில், சத்திய சோதனை புத்தகமானது குஜராத்தி மொழியில் 1927-ம்

ஆண்டு அச்சிடப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது. தென்னிந்திய மொழியான மலையாளத்தில் 1997-ம் ஆண்டுதான் வெளியிடப்பட்டது.

இருந்தபோதிலும் இந்திய மொழிகளில் மற்ற அனைத்து மொழிகளை விடவும் மலையாளத்தில் 8.24 லட்சம் பிரதிகள் விற்றுள்ளன.

அதிகபட்சமாக ஆங்கிலத்தில் 20.98 லட்சம் பிரதிகள், தமிழ் மொழியில் 7.35 லட்சம் பிரதிகள், குஜராத்தி மொழியில் 6.71 லட்சம் பிரதிகள்,

இந்தி மொழியில் 6.63 லட்சம் பிரதிகள், அசாமி, ஒடியா, பஞ்சாபி, கன்னடம் மற்றும் சமஸ்கிருத மொழிகளில் 57.74 லட்சம் பிரதிகளும்

விற்பனை ஆகியுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.

நவஜீவன் உடைட் மகாத்மா காந்தியால் நிறுவப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.