பின்னியெடுக்கும் பிக்பாஸ் பிரபலம்… தாத்தாக்களே வாயடைத்தும் போகும் ஐஸ்வர்யா தத்தாவின் கவர்ச்சி காணொளி..!

விஜய் தொலைக்காட்சியில் கடந்த ஆண்டு ஒளிபரப்பான பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமானவர் ஐஸ்வர்யா தத்தா. பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்தவர். பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு நடிகர் ஆரியுடன் ஒரு படம், நடிகர் மஹத்துடன் ‘கெட்டவனு பேரெடுத்த நல்லவன் டா ‘ ஆகிய படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

சமீபத்தில் விஜய் டிவியில் நடைபெற்ற பிக் பாஸ் பருவம் 3 நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக சென்ற ஐஸ்வர்யா, ஆரியுடன் நடித்துள்ள புதிய படத்தின் விளம்பர ஒட்டி ஒன்றையும் வெளியிட்டார். பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி தனக்கு மிகப்பெரிய வாழ்க்கையை கொடுத்துள்ளதாகவும், பிக் பாஸை நான் எப்போதும் மறக்கமாட்டேன் என்றும் கூறியிருந்தார் ஐஸ்வர்யா. தற்போது 4 பாடங்களில் கமிட் ஆகியும் இருக்கிறார்.

வேலையாக இருந்தாலும் சமூக வலைதளத்தில் எப்போதும் ஆக்ட்டிவாக இருக்கும் அவர் அடிக்கடி தன் புகைப்படங்களை பதிவிட்டு வருகிறார். இந்நிலையில், அம்மணி சமீபத்தில் எடுத்துக்கொண்ட கவர்ச்சி புகைப்படம் ஒன்று இணையத்தில் மிகுதியாக பகிரப்பட்டு பரவி வருகிறது. அவர் அடுத்தடுத்த பட வாய்ப்புகளை பெறவே இதுபோன்ற கவர்ச்சி புகைப்படங்களை வெளியிட்டு வருகிறார் என்றும் கூறுகின்றனர். இதனை கண்ட ரசிகர்கள் சீச்சீ என்று முகம் சுழித்துள்ளனர். ஒரு சிலரோ நீங்கள் கவர்ச்சியில் உங்கள் தோழி யாஷிகாவை பின் பற்றுகிறீர்கள் என்றும் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

M a queen because I know how to govern myself… pic.twitter.com/6vryjH8CwV

