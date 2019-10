தலையை காலால் 2 மிதி மிதித்து ஆசீர்வாதம் செய்யும் வினோத வழிபாடு- மிகுதியாகப் பகிரப்படும் ஒடிஷா காணொளி

கோர்தா: ஒடிஷாவில் விஜயதசமி நாளில் கோவில் ஒன்றில் பக்தர்கள் தலையை காலால் மிதித்து பூசாரி ஒருவர் ஆசீர்வாதம் செய்யும் காணொளி சமூக வலைதளங்களில் மிகுதியாக பகிரப்பட்டு பகிர்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது.

ஒடிஷாவின் கோர்தா மாவட்டம் பான்பூர் பகுதியில் கடந்த 8-ந் தேதி விஜயதசமி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது. இந்த பண்டிகையை ஒட்டி அப்பகுதி கோவிலில் ஏராளமான பக்தர்கள் திரண்டிருந்தனர்.

அங்கு கூடிய பக்தர்கள் வரிசையாக தரையில் குத்துகாலிட்டு அமர்ந்திருந்தனர். பின்னர் பூசாரி ஒருவர் வந்து ஒவ்வொருவர் தலையிலும் முதுகிலுமாக 2 மிதி மிதித்து ஆசீர்வாதம் செய்தார்.

#WATCH A temple priest gives blessings to people by putting his foot on their heads on #VijayaDashami (8th October), in Banpur area of Khordha, #Odisha pic.twitter.com/1LxpnnfPqP

— ANI (@ANI)

October 10, 2019