மனைவி,கொழுந்தியாள்,மகளுடன் பிக்பாஸ் கமலை சந்தித்த சாண்டி…

View this post on Instagram

Respected Kamal sir 💕 #vijaytelevision #namakkupozhudhupokkeadhana #vijaytelevision #kavinarmy #sandy #losliya #losliyaarmy #abiramiarmy #sherinarmy #darshanarmy #promo #day #bigil #vanithavijaykumar #vijaydevarakonda #vijay #trending #yezhra #biggboss3tamil #bigbosssandy #bigboss #90skids #thala #gurunadha #cuviyamstudios #wearetheboys #லாலா #lala #lalaisanemotion #lala #lalaisanemotion #sandyman #thesandyman