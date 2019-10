இது இல்லவே இல்லை…! மிரட்டலா வரும் ‘பிகில்’ ட்ரைலர் பற்றி அவசர அவசரமா அர்ச்சனா கல்பாத்தி போட்ட ட்விட்!

அட்லீ இயக்கத்தில் மிக பிரமாண்டமாக உருவாகி உள்ள, ‘பிகில்’ திரைப்படத்தின் ட்ரைலர், இன்று மாலை சரியாக 6 மணிக்கு வெளியாக உள்ளது.

எனவே, எப்போது 6 மணியாகும் என, தளபதியின் ரசிகர்கள் செம்ம வைட்டிங்கில் உள்ளனர். மேலும் ட்ரைலரை எப்படியெல்லாம் மிகுதியாக பகிரப்பட்டு ஆக்குவது என்கிற முயற்சியிலும் மும்புரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் ரசிகர்கள்.

தளபதியின், ‘பிகில்’ ட்ரைலர் பிரீமியர் காட்சி உள்ளதா என்று, ரசிகர்கள் பலர் தொடர்ந்து சமூக வலைத்தளத்தில் கேள்வி எழுப்பி வந்த நிலையில், தற்போது இந்த கேள்விக்கு, ‘பிகில்’ படத்தின் தயாரிப்பாளர் அர்ச்சனா கல்பாத்தி ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதில் அளித்துள்ளார்.

இதில், பிரிமியர் காட்சிகள் இல்லை… இன்று மாலை 6 மணிக்கு மிரட்டல் ட்ரைலரை பார்க்க தயாராக இருங்கள் என கூறியுள்ளார். இந்த தகவலையும் விட்டு வைக்காமல் மிகுதியாக பகிரப்பட்டு்கி வருகிறார்கள் தளபதியின் தீவிர ரசிகர்கள்.

No premiere guys so please don’t worry and get ready to enjoy the Meratal trailer of #Bigil at 6:00 pm today. #BigilTrailer

— Archana Kalpathi (@archanakalpathi) October 12, 2019