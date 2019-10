’நான் ஆம்பள ஆம்பளன்னு இப்பிடியாய்யா ஊளையிடுவீங்க?’…விஜய் டி.வி.யை கிழித்துத் தொங்கவிடும் நடிகை கஸ்தூரி…

பிக்பாஸ் சீஸன் 3 நடந்து முடிந்து ஒரு வாரத்துக்கும் மேல் ஆகியும் அது தொடர்பான பஞ்சாயத்துகள் பல திசைகளில் கிளைவிட்டுப் படர்ந்துகொண்டிருக்கும் நிலையில், விஜய் டி.வி நேற்று வெளியிட்ட விளம்பரம் காணொளி ஒன்றைக் கிழிகிழியென்று கிழித்து தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவு போட்டிருக்கிறார் நடிகை கஸ்தூரி.

தனது பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை ஹாட் ஸ்டாரில் புரமோட் செய்வதற்காக விஜய் டி.வி தொடர்ந்து புரமோசன் காணொளிக்களை வெளியிட்டு வருகிறது. அப்படி நேற்று வெளியிட்ட காணொளி ஒன்றில் கவின், தர்ஷன், முகேன்,சாண்டி ஆகியோர் ‘வி ஆர் த பாய்ஸு வி ஆர் த பாய்ஸு’என்று ரிப்பீட்டாகப் பாடிவரும் பெண்களை வெறுப்பேற்றும் காட்சிகள் இருந்தன. அதனைக் கண்டு கடுப்பான கஸ்தூரி,…விஜய் டிவியின் இந்த ரசனை மிக மட்டமாக இருக்கிறது. நான் ஆம்பள நான் ஆம்பள என்று தனக்குத்தானே ஊளையிடுவதை இவ்வளவு தட்டிகுடுக்க வேண்டாமே? என்று மிக கடுமையாக விமர்சித்திருக்கிறார்.

In very very bad taste. In promoting its favorites, @vijaytelevision has ended up promoting toxic fake masculinity. நான் ஆம்பள நான் ஆம்பள என்று தனக்குத்தானே ஊளையிடுவதை இவ்வளவு தட்டிகுடுக்க வேண்டாமே? You owe it our youngsters to set better standards. #BiggBossTamil @ikamalhaasan https://t.co/UmLZv41wqA

— Kasturi Shankar (@KasthuriShankar) October 14, 2019