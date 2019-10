விஜய்யின் ‘பிகில்’பட ட்ரெயிலரை நக்கல் அடித்தாரா ‘சக் தே இந்தியா’ ஷாருக் கான்?’…

தனது ‘சக் தே இந்தியா’படம் போலவே நண்பர்கள் அட்லி, விஜய்யின் படம் மாபெரும் வெற்றி அடையட்டும் என்று இந்தி ஜாம்பவான் போட்ட பதிவை வைத்து வலைதளங்களில் பெரும் சர்ச்சை ஒன்று ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. தனது படத்தின் அப்பட்டமான காப்பிதான் பிகில் என்பதை சூசகமாக உணர்த்தி ஷாருக் கிண்டலடித்திருக்கிறார் என்கின்றனர் தளபதியின் எதிர்கோஷ்டி.

விஜய் நடிக்கும் பிகில் படத்தின் முன்னோட்டம் நேற்று முன்தினம் மாலை 6 மணிக்கு வெளியானது.ஏ.ஜி.எஸ் என்டர்டெயின்மென்ட் தயாரித்திருக்கும் இந்தப் படத்துக்கு ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையமைத்துள்ளார். தீபாவளிக்கு திரைக்கு வர இருக்கும் என்று நம்பப்படும் பிகில் திரைப்படத்தின் பாடல்கள் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றிருக்கும் நிலையில் படத்தின் முன்னோட்டத்தை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

2 நிமிடம் 41 விநாடிகள் நீளம் கொண்ட இந்த முன்னோட்டத்தில் நடிகர் விஜய் பேசும் பஞ்ச் வசனங்களும், அதிரடி ஆக்‌ஷன் காட்சிகளும்,நயன்தாரா வரும் காதல் காட்சிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. வழக்கம்போலவே விஜய் ரசிகர்கள் ‘வாவ்’என்று வாய்பிளக்க, அவரது எதிர்கோஷ்டிகள் ட்ரெயிலரை பல வகையான மீம்ஸ்களை தயாரித்து அவற்றை மிகுதியாக பகிரப்பட்டு செய்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் இதுவரை இல்லாத புது வழக்கமாக ’பிகில்’ முன்னோட்டத்தை பார்த்த இந்தி நடிகர் ஷாருக்கான், “எனது நண்பர்கள் அட்லி, விஜய், ஏ.ஆர்.ரகுமான் ஆகியோருக்கு எனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து கொள்கிறேன். ’ஷக் தே இந்தியா படம் போலவே இப்படமும் உத்வேகமான வெற்றி பெறட்டும் என்று ட்விட் செய்துள்ளார்.

Wish my friends @Atlee_dir & #ThalapathyVijay & @arrahman all the best for this one. Like a Chake De On steroids!! https://t.co/pzvpQ3Imko

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 12, 2019