அம்பேத்கரைப் போல பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களுடன் புத்த மதத்துக்கு மாறுவேன்: மாயாவதி

நாக்பூர்: அண்ணல் அம்பேத்கரைப் போல பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களுடன் தாம் புத்த மதத்துக்கு மாறப் போவதாக பகுஜன் சமாஜ் கட்சித் தலைவர் மாயாவதி அறிவித்துள்ளார்.

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாக்பூரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இன்று இரவு மாயாவதி பேசியதாவது:

அண்ணல் அம்பேத்கர் தமது மரணத்துக்கு முன்னதாக புத்த மதத்துக்கு மாறினார். நானும் மதம் மாறப் போகிறேன். நிச்சயமாக புத்தமதத்தைப் பின்பற்றி தீட்சை பெறுவேன்.

BSP chief Mayawati, in Nagpur: Babasaheb (Ambedkar) had converted his religion sometime before his death. You must be wondering about me too – regarding religious conversion. I will definitely take ‘diksha’ to become a follower of Buddhism but only when the time is right… (1/2) pic.twitter.com/C4f3xrR0Iw

— ANI (@ANI)

October 14, 2019