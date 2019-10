நாம் நேற்றே சொன்னதுபோல் ‘வலிமை’டைட்டிலை உறுதி செய்து அறிவித்த அஜீத்…

நேற்றே நாம் நமது இணையதளத்தில் வெளியிட்டிருந்த செய்தியை ஊர்ஜிதப்படுத்தும் வகையில் சற்றுமுன் ‘வலிமை’பட தலைப்புகளை அப்பட கிளாப் போர்டுகளோடு தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் அஜீத்தின் உதவியாளர் சுரேஷ் சந்திரா வெளியிட்டுள்ளார்.

நாம் நேற்று காலை 10 மணி அளவில் வெளியிட்டிருந்த செய்தி…தனது அடுத்த பட டைட்டிலும் ‘V’யில் தான் துவங்கவேண்டும் என்று அல்டிமேட் அஜீத் அடம்பிடித்ததால், உதவி இயக்குநர்களால் நூற்றுக்கணக்கில் எழுதிக் குவிக்கப்பட்ட ’வி’டைட்டில்கள் ஒப்படைக்கப்பட அதில் ‘வலிமை’ என்ற டைட்டிலுக்கு ஓ.கே.சொல்லியிருக்கிறாராம் அவர்.

போனி கபூர் தயாரிப்பில்,ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜீத் போட்டி மன்னன் மற்றும் காவல்துறை அதிகாரியாகக் களம் இறங்கும் படப்பிடிப்பு விரைவில் துவங்கவுள்ளது. வழக்கமாக படப்பிடிப்பு துவங்கி ஒலிநாடா வெளியீடு சமயத்தில்தான் தலைப்புக்காக தவிப்பார்கள். ஆனால் இம்முறை படப்பிடிப்பு துவங்குமுன்பே தலைப்பை அறிவித்துவிட அஜீத் ஆசைப்பட்டிருக்கிறார். அத்தோடு தனது சமீபகால செண்டிமெண்டுகளின் தொடர்ச்சியாக இப்படத்தின் தலைப்பு ஆங்கில எழுத்து ‘V’யில் துவங்கினால் மகிழ்வேனென்று இயக்குநருக்கு வேண்டுகோள் வைத்திருக்கிறார்.

With the blessings of @SrideviBKapoor Madam, The pooja of #AK60 , hence forth titled #Valimai happened in Chennai today. A @ZeeStudiosInt @BayViewProjOffl presentation. @BoneyKapoor #HVinoth #DOPNirav @thisisysr @DoneChannel1 pic.twitter.com/yM2TFmwltN

— Suresh Chandra (@SureshChandraa) October 18, 2019