அடடா.. தங்கம் விலை குறைந்து விட்டது..! எவ்வளவு ரூபாய் தெரியுமா..? 

Jolly Koodathayi Kerala Serial killer used to do Satan Poojas கோழிக்கோடு: மட்டன்சூப் புகழ் ஜோலி தவறாமல் சர்ச்சுக்கு போவாராம்.. இவருக்கு ஒரு டெய்லருடன் தொடர்பு இருந்திருக்கிறது.. அந்த டெய்லரை இப்போது...