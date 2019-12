கடற்படையின் முதல் பெண் விமானியாக உதவி லெப்டினன்ட் சிவாங்கி நேற்று கொச்சியில் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.

இன்றைய பெண்கள், பல தடைகளையும் உடைத்து ஆண்களுக்கு நிகராக அனைத்து துறைகளிலும் கால் பதித்து வருகின்றனர். இந்தியாவில் கடற்படை, விமானப்படை மற்றும் தரைப்படை என முப்படைகளில் ஆண்கள் மட்டுமே அதிகளவு பணியாற்றி வந்தனர். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு முப்படைகளில் அதிகளவில் பெண்களையும் ஈடுபடுத்தப் பாதுகாப்புத் துறை நடவடிக்கை எடுத்து வந்தது. விமானப்படை மற்றும் ராணுவத்தில் பெண்கள் நியமிக்கப்பட்டு வந்தனர்.

