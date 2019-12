2018 ஆம் ஆண்டு ஜனவரியின் தொடக்கத்தில் திருமணத்தை முடித்துக்கொண்டு திரைப்படத்திற்கு முழுக்கு போட்டவர் நடிகை பாவனா. திருமணமானதால் திரைப்படங்களில் நடிக்கவேண்டாம் என்று சொல்லுமளவுக்கு பிற்போக்குத்தனமானவர் என் கணவர் இல்லை என்று பாவனாவே கூறியிருந்தாலும், திரையுலகிலிருந்து அவர் விலகியே இருந்தார். இந்த திரைப்படம் கொடுத்த கசப்பான அனுபவங்களும், துயர வேளையில் அவருக்கு ஆறுதலாகவும், ஆதரவாகவும் அருகில் நிற்காத திரைப்படத்தில்ிருந்து பாவனா விலகியே இருந்தார். ஆனால், அந்தக்காலம் முடிந்துவிட்டது.

‘நட்புக்காக வந்தார். இது பெரிய விஷயமா?’ என்று சிலர் பேசினாலும், அவர் இன்று வந்ததே எவ்வளவு பெரிய விஷயம் என்று அவரது ரசிகர்கள் சிலாகித்து வருகின்றனர். ஒரு நிமிட காணொளி ஒன்று. பேக்-கிரவுண்டில் ஒலிக்கும் இசையையும், அதன்பின்னே ஒலிக்கும் பாடலையும் தலையை ஆட்டி ரசித்துக்கொண்டே இருக்கும் பாவனா, கடைசியாக தனது தோழிக்கு நன்றி கூறுகிறார். அந்தத் தோழி வேறு யாரும் அல்ல. பாவனாவுக்குத் தேவையான அனைத்து சமயங்களிலும் அவருக்கு பக்கத்தில் நின்ற ரம்யா நம்பீசன். இந்த நட்பு தான் திரைப்படம்வே வேண்டாம் என்று ஒதுங்கியிருந்த பாவனாவை இப்போது மீண்டும் ஒளிக்கருவி (கேமரா)வுக்கு முன்பாக கொண்டுவந்திருக்கிறது.

To my @, my bestest friend, my soul sister and my reflection who has been walking this journey with me ever since I remember. Absolutely inspired and grateful for your invincible strength during all storms and held my hand through all highs n lows ..Wanted to say I Love You 😍 pic.twitter.com/FuKVXYFQ5q

