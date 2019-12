அகமதாபாத்தில் அமைய இருக்கும் உலகின் மிகப் பெரிய கிரிக்கெட் மைதானத்தில் மார்ச் மாதத்தில் முதல் போட்டி நடக்க இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அகமதாபாத்தின் மொட்டேராவில் அமைந்துள்ள இந்த கிரிக்கெட் மைதானத்தில் ஒரே நேரத்தில் 1,10,000 பார்வையாளர்கள் அமர்ந்து போட்டிகளைக் கண்டு களிக்கலாம். 63 ஏக்கர் பரப்பளவில் விரிந்திருக்கும் இந்த ஸ்டேடியம் 700 கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 2015 ஆம் ஆண்டு 53000 பேர் அமரக்கூடிய சர்தார் படேல் அரங்கம் இடிக்கப்பட்டு, 2017 ஆம் ஆண்டு அதே இடத்தில் இந்த பிரம்மாண்ட மைதானத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது.

The world’s largest cricket stadium at Ahmedabad with a capacity to host 1.10 lakh fans is likely to be ready to host its first match by March. The new Sardar Patel stadium can seat more fans than Australia’s Melbourne Cricket Ground which has capacity of just over a lakh. pic.twitter.com/0DnFNoicGp

December 2, 2019