சிறந்த கால்பந்து விளையாட்டு வீரருக்கு வழங்கப்படும் ‘பாலன் டி ஓர்’ விருதை ஆறாவது முறையாக வென்று பார்சிலோனா நட்சத்திரம் மெஸ்சி சாதனை புரிந்துள்ளார்.

பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த ‘பிரான்ஸ் ஃபுட்பால்’ என்ற பத்திரிகை சிறந்த கால்பந்து வீரர்களுக்கான விருதுகளை 1956-ஆம் ஆண்டு முதல் வழங்கி வருகிறது. பாலன் டி ஓர் எனப்படும் இந்த விருதுகள் மக்களின் வாக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

In case you’ve been on another planet… pic.twitter.com/9Qz7BI8Ylj

— FC Barcelona (@FCBarcelona)

December 3, 2019