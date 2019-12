நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் கதாநாயகனாக நடிக்கவிருக்கும் ‘மருத்துவர்’ படத்தில் நடிக்கும் முக்கிய நடிகர்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

கே.ஜே.ஆர் ஸ்டூடியோஸ் நிறுவனம் தயாரித்து வரும் இந்தப் படத்தில் முக்கிய வேடத்தில் வினய் நடிக்கவிருக்கிறார் என்னும் அதிகாரப்பூர்வத் தகவலைப் படக்குழுவினர் முன்னதாக வெளியிட்டிருந்தனர். படத்தில் ஒரு பகைவன் கதாபாத்திரமும், நண்பன் கதாபாத்திரமும் முக்கியத்துவம் பெற்றிருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கும் நிலையில் வினய் எந்த கதாபாத்திரத்தைக் கையாளப் போகிறார் என்பது குறித்து இன்னும் அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை.

தமிழ் திரைப்படத்தில் சிரிப்புக்கு உத்தரவாதம் தந்து தனக்கென ஒரு ரசிகர் பட்டாளத்தையே சம்பாதித்து வைத்திருக்கும் யோகிபாபு இந்தப்படத்தில் இணைந்திருப்பதாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அந்த அறிவிப்பில் ‘மறுபடியும் நெல்சனுடன் யோகிபாபு இணைந்திருக்கிறார். கேட்கவே வேண்டாம், ஃபன் கேரண்டீட்’என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில் படத்தின் கதாநாயகி குறித்த அறிவிப்பை நேற்று ( டிசம்பர் 4) படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர். அதன்படி தெலுங்கு நடிகை பிரியங்கா மோகன், சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர் தெலுங்கில் நானி நடித்த கேங்விண்மீன் படத்தில் கதாநாயகியாக நடித்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இது தொடர்பான அதிகாரப் பூர்வ அறிவிப்பு தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Happy to be on board with this amazing team src=twsrc%5Etfw”>#DOCTOR can’t ask for a better Debut than this…. fun days ahead 🙌🏼🥳director?refsrc=twsrc%5Etfw”>@Nelsondirector Kartikeyan?refsrc=twsrc%5Etfw”>@SivaKartikeyan src=twsrc%5Etfw”>@SKProdOffl studios?refsrc=twsrc%5Etfw”>@kjrstudios src=twsrc%5Etfw”>@anirudhofficial pic.twitter.com/T5khF74D9G

— Priyanka Mohan (@priyankaamohan)

December 4, 2019