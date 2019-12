ஹைதராபாத் எதிர்ப்படுதல் (என்கவுண்ட்டர்): அதிகாலை அறுவை சிகிச்சை- நால்வருக்கு …9 நிமிட வாசிப்புஹைதராபாத்தில் கால்நடை பெண் மருத்துவர் எரித்து கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் குற…

ஹைதராபாத்தில் கால்நடை பெண் மருத்துவர் எரித்து கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட 4 பேரை காவல் துறையினர் இன்று (டிசம்பர் 6) அதிகாலை எதிர்ப்படுதல் (என்கவுண்ட்டர்) செய்துள்ளனர்.

கடந்த 27ஆம் தேதி ஹைதராபாத் சம்ஷாபாத்தைச் சேர்ந்த கால்நடை பெண் மருத்துவர் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு கொடூரமாக எரித்து கொலை செய்யப்பட்டார். நாட்டு மக்களிடையே கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட குற்றவாளிகளை ’எங்களிடம் ஒப்படையுங்கள் அவர்களை நாங்களே கொன்றுவிடுகிறோம்’, ‘அந்த 4 பேரையும் பொது இடத்தில் தூக்கிலிட வேண்டும், ‘விரைவாகத் தண்டிக்கப்பட வேண்டும்’ என பொது மக்களும், பிரபலங்களும் வலியுறுத்தி வந்தனர்.

இந்நிலையில் இன்று அதிகாலை குற்றவாளிகள் நான்கு பேரையும் காவல் துறையினர் எதிர்ப்படுதல் (என்கவுண்ட்டர்) செய்துள்ளனர். கால்நடை பெண் மருத்துவர் எரித்து கொல்லப்பட்ட அதே பகுதியில் வைத்து குற்றவாளிகள் நான்கு பேரையும் காவல் துறையினர் எதிர்ப்படுதல் (என்கவுண்ட்டர்) செய்துள்ளனர்.

அதிகாலை அறுவை சிகிச்சை

பொதுவாக ஒரு குற்றம் நடந்தால், சம்பவம் நடந்த இடத்துக்குக் குற்றவாளிகளை அழைத்து சென்று குற்றம் நடந்ததை விளக்கிக் காட்டச் சொல்வார்கள். அதுபோன்று இவ்வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட ஆரிஃப், சென்னகேசவலு, ஜொல்லு சிவா, ஜொல்லு நவீன் ஆகியோரை காவல் துறையினர் அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். சம்பவத்தை நடித்துக் காட்ட குற்றவாளிகளிடம் சொல்லியுள்ளனர். அப்போது குற்றவாளிகள் போலீசாரிடம் இருந்த துப்பாக்கிகளை பிடிங்கிக் கொண்டு தப்பிக்க முயன்றதாகத் தெரிகிறது. இந்த சம்பவத்தின் போது மூன்று காவல்துறையினர் காயமடைந்துள்ளனர். இதனையடுத்து காவல் துறையினர் அவர்களை எதிர்ப்படுதல் (என்கவுண்ட்டர்) செய்துள்ளனர். அதிகாலை 3 மணிக்கு குற்றவாளிகளை காவல் துறையினர் அழைத்துச் சென்றதாகவும், காலை 6 முதல் 6.30க்குள் இச்சம்பவம் நடத்தப்பட்டதாகவும் காவல் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதில் முக்கிய குற்றவாளியான ஆரிஃப் இறுதியாகச் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டுள்ளார்.

src=twsrc%5Etfw”>#WATCH Hyderabad: People celebrate and cheer for police at the encounter site where the four accused were killed in an encounter earlier today. src=twsrc%5Etfw”>#Telangana pic.twitter.com/WZjPi0Y3nw — ANI (@ANI) December 6, 2019

சைபராபாத் ஆணையராக பதவி வகித்து வரும் வி.சி சஜ்ஜனாரின் சரகத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியில் தான் இந்த எதிர்ப்படுதல் (என்கவுண்ட்டர்) நிகழ்ந்துள்ளது. இந்நிலையில் அவருக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகிறது. இதனை உறுதி செய்துள்ள அவர், சம்பவத்தன்று நிகழ்ந்ததை நடித்து காட்டச் சொன்னபோது குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் தப்பிக்க முயன்றனர். அவர்களிடமிருந்து ஆயுதங்களை வாங்க காவல் துறையினர் முயன்றனர். காவல் துறையினர் அவர்களை எதிர்கொண்டபோது நான்கு பேரும் கொல்லப்பட்டனர்” என்று தெரிவித்துள்ளார். ஆனால் சஜ்ஜனார் கொடுத்த க்ரீன் சிக்னலை அடுத்து இந்த எதிர்ப்படுதல் (என்கவுண்ட்டர்) நிகழ்ந்ததாகச் சொல்லப்படுகிறது.

காவல் துறையினருக்கு குவியும் பாராட்டு

பாலியல் குற்றங்களில் ஈடுபட்ட குற்றவாளிகளுக்கு காவல் துறையினர் விரைவில் தண்டனை கொடுத்ததாகப் பாராட்டி வருகின்றனர். சம்பவ இடத்தில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் குவிந்துள்ளனர். அங்கிருந்த பாலத்தின் மேலிருந்து காவல் துறையினர் மீது ரோஜா மலர்களைத் தூவியுள்ளனர். மேலும் காவல் துறையினர்களை தூக்கி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பாதிக்கப்பட்ட பெண் மருத்துவர் குடும்பத்தினரின் அண்டை வீட்டைச் சேர்ந்த பெண் காவல் துறையினருக்கு இனிப்பு வழங்கியுள்ளார்.

இன்று காலை பள்ளி, கல்லூரிக்கு செல்லும் மாணவிகள் பேருந்திலிருந்து காவல் துறையினர்களுக்கு கைகாட்டி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்திய காணொளிக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகியுள்ளது. போலீசாரை பொது மக்கள் கொண்டாடி வரும் நிலையில் பலர் இதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்துள்ளனர்.

எதிர்ப்பு

குற்றவாளிகளுக்குத் தூக்குத் தண்டனையைத் தான் கொடுக்க விரும்பினோம், என்கவுன்ட்டரை அல்ல என்று தேசிய மகளிர் ஆணைய தலைவர் ரேகா சர்மா தெரிவித்துள்ளார்.

src=twsrc%5Etfw”>#WATCH Hyderabad: Neigbours of the woman veterinarian, celebrate and offer sweets to Police personnel after the four accused were killed in an encounter earlier today pic.twitter.com/MPuEtAJ1Jn — ANI (@ANI) src=twsrc%5Etfw”>December 6, 2019

காவல்துறையினர் முன்கூட்டியே துப்பாக்கிச் சூடு நடத்துவது நியாயப்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம். விவரங்கள் வெளிவரும் வரை அவசரப்படக்கூடாது. ஆனால் சட்டத்திற்குப் புறம்பான கொலைகள் சமூகத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவை. என்று காங்கிரஸ் எம்.பி.சசிதரூர் தெரிவித்துள்ளார்.

”4 பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதால் பலருக்கு மகிழ்ச்சி தரும் வேளையில், நியாயம் கிடைக்கும் உணர்வைத் தருகிறது. அதேவேளையில் எதிர்ப்படுதல் (என்கவுண்ட்டர்) தான் இதற்குத் தீர்வா எனவும் கேள்வி எழுகிறது” என்று திமுக எம்.பி.கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார்.

பெண் மருத்துவரின் தந்தை

எனது மகள் இறந்து 10 நாட்கள் ஆகிறது. காவல்துறைக்கும் அரசுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனது மகளின் ஆத்மா தற்போது சாந்தியடையும் என பெண் மருத்துவரின் தந்தை தெரிவித்துள்ளார். பெண் மருத்துவரின் தங்கை, சம்பவத்தைதொலைக்காட்சிபார்த்து தெரிந்துகொண்டதாகவும், இது வரவேற்கத்தக்கது என்றும் தெரிவித்துள்ளார். 2012ல் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட நிர்பயாவின் தாயும் காவல் துறையினருக்கு பாராட்டையும், வரவேற்பையும் தெரிவித்துள்ளார்.

src=twsrc%5Etfw”>#WATCH Hyderabad: Reaction of girl students when news of encounter of the accused in murder and rape of woman veterinarian broke out pic.twitter.com/z238VVDsiC — ANI (@ANI) src=twsrc%5Etfw”>December 6, 2019

சஜ்ஜனாருக்கு இது புதிதல்ல

கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு வாரங்கல் பகுதியில் பொறியியல் மாணவிகள் இருவர் மீது ஆசிட் வீசிய 3 பேர் கொண்ட கும்பலைக் கைது செய்த காவல் துறையினர் என்கவுன்ட்டரில் சுட்டுக் கொன்றனர். அப்போது வாரங்கல் எஸ்.பியாக இருந்தார் சஜ்ஜனார். 1996 ஐபிஎஸ் அதிகாரியான இவர் நக்சல்களை கையாள்வதில் மிகவும் கைதேர்ந்தவர் என்ற பாராட்டையும் பெற்றிருக்கிறார்.

Source: Minambalam.com