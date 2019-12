கோமாளி நித்தி முன்பு தலைகுனிந்த பிரதமர்… பிராடு முன்னாடி குனிச்ச மோடி தலையை சித்தார்த் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கார் தெரியுமா?

கூகுள், யு-டியூப், டுவிட்டர் என அனைத்திலும் கடந்த ஒருவாரமாக மிகுதியாக பகிரப்பட்டுகில் இருப்பது சாமியார் நித்தியானந்தா தான். கைலாசா என்ற தனித்தீவை உருவாக்க உள்ளதாக நித்தியானந்தா குறித்து உருவான புதிய சர்ச்சை, தீயாய் கொளுந்துவிட்டு எரிகிறது. குறிப்பாக நடிகை ரஞ்சிதாவுடனான உல்லாச காணொளி பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியது. தற்போது நித்தி, ஆண் பக்தர்களுக்கும் பாலியல் தொல்லை கொடுப்பதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளது. அப்படிப்பட்ட சர்ச்சை நாயகன் நித்தியானந்தா முன்பு பிரதமர் மோடி, தலைவணங்கி நிற்பது போன்ற புகைப்படம் சோசியல் ஊடகம்வில் மிகுதியாக பகிரப்பட்டுி வருகிறது.

அதைப் பார்த்த இந்திய மக்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்துள்ள நிலையில், நடிகர் சித்தார்த் தைரியமாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். சோசியல் ஊடகம்வில் ஆக்ட்டீவாக இருக்கும் நடிகர் சித்தார். மத்திய அரசின் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் குறித்தும், பிரதமர் மோடி குறித்தும் தனது சுதந்திரமான கருத்துக்களை எவ்வித ஒளிவு மறைவுமின்றி டுவிட்டரில் பதிவிட்டு வருகிறார். இந்நிலையில் சமீபத்தில் மோடியின் இந்த புதிய புகைப்படத்தை பார்த்து கொதிப்படைந்த சித்தார்த் கடும் விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார்.

Nithyananda is a clown, a fraud and a criminal. Anyone who voluntarily bows their head in front of him needs to get their head examined. Such poor judgement. https://t.co/fRMqB7Hm8S

— Siddharth (@Actor_Siddharth) December 7, 2019