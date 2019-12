நீங்க டிக்-டாக்ல வந்தா… நாங்க வாட்ஸ் அப்ல வருவோம்! அடுத்தடுத்து போட்டி போடும் தனுஷ் – சிவகார்த்திகேயன்

துரை செந்தில்குமார் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகிவரும் படம் ‘பட்டாஸ்’. தனுஷ் இரட்டை வேடத்தில் நடிக்கும் இந்தப் படத்தில், சினேகா, மெஹரின் பிர்சடா ஆகியோர் லீட் கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். ‘விஸ்வாசம்’ படத்தை தொடர்ந்து, சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் மிகபிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ள ‘பட்டாஸ்’ படத்திற்கான விளம்பரம் ஷன் வேலைகள் பொறி பறக்கிறது. அந்தப் படத்தில் தனுஷ் பாடியிருக்கும் “ச்சில் ப்ரோ” என்ற பாடல் ட்விட்டர் மற்றும் யூ-டியூப்பில் மிகுதியாக பகிரப்பட்டுகில் வெறித்தனம் காட்டி வருகிறது.

“ச்சில் புரோ” பாடலில் தனுஷ் செய்துள்ள மூவ்வை டிக்-டாக் காணொளியாக பதிவு செய்து, #ChillBroChallenge என்ற வலையொட்டு (ஹேஷ்டேக்)குடன் டுவிட்டரில் பதிவிட வேண்டும் என்றும், அதில் தேர்வு செய்யப்படுபவர்களுக்கு திறன்பேசி பரிசளிக்கப்படும் என்றும் அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

இதேபோன்று, பி.எஸ். மித்ரன் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள கதாநாயகன் படத்திற்கான விளம்பரம் ஷன் வேலைகளும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. சத்யம் திரையரங்கம் முன்பு மிகப்பெரிய கட்-அவுட், கதாநாயகன் கேம், தொடர் வண்டிமுழுவதும் கதாநாயகன் விளம்பர ஒட்டி என விளம்பரம் ஷன் வேலைகள் வேற லெவலுக்கு உள்ளது.

Back to back launches coming up! Naangalae confuse airuvom pola 😛😬🤩 So, here’s a time table to keep it going! 🗓🥳#Hero #HeroFromDec20 @Siva_Kartikeyan @Psmithran @akarjunofficial @AbhayDeol @kalyanipriyan @thisisysr @LahariMusic pic.twitter.com/at5Db9E8ty

