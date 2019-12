கருப்புசாமி- சாய் பாபா- பாலாஜி: அப்டேட் குமாரு7 நிமிட வாசிப்பு‘படையப்பா நல்ல படமா? இல்லே இந்தியன் நல்ல படமா?’ன்னு டீக்கடை அண்ணா இன்னைக்கு திடீர்ன்னு க…

‘படையப்பா நல்ல படமா? இல்லே இந்தியன் நல்ல படமா?’ன்னு டீக்கடை அண்ணா இன்னைக்கு திடீர்ன்னு கேட்டாரு, என்னைய ஏதோ வம்பில மாட்டி விட பிளான் பண்றாருன்னு தெரிஞ்சே, ‘ரெண்டுமே நல்ல படம் தான்’னு சொல்லிட்டேன். ‘சரி விடுப்பா, ரஜினி நல்ல நடிகரா? இல்லே கமல் நல்ல நடிகரான்னு சொல்லு’ன்னு அடுத்த ஆப்பு வைக்கிறாரு. ‘அய்யோ!! ரெண்டு பேரும் தனித்துவமிக்க நல்ல நடிகர்கள் அண்ணே’ன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஏன் உங்களுக்கு இந்த திடீர் குழப்பம்ன்னு கேட்டேன். ‘அது இல்ல தம்பி, இவங்கள்ல யாரு பெரியவங்கன்னு ரசிகர்கள் தான் அடிச்சுக்கிறாங்க. ஆனா ரெண்டு பேரும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா ஒத்துமையா இருக்காங்க. அந்த ஒத்தும அவங்க அரசியல்ல கூட தெரியுது’ன்னு சொல்றாரு. ‘அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிறது சரிதான் தான். ஆனா அரசியல்ல என்னண்ணே ஒற்றுமை இருக்கு? ஒருத்தரு ஆன்மீக அரசியல், இன்னொருத்தர் மய்ய அரசியல். ரெண்டும் ரெண்டு துருவம் ஆச்சே’ன்னு கேட்டா, ‘அது சரிதான்பா. ஆனா ஒருத்தர் கட்சியே ஆரம்பிக்க மாட்டேங்கிறாரு. இன்னொருத்தரு கிராம சபை கூட்டுறாரே ஒழிய எலெக்‌ஷன்ல போட்டியிட மாட்டேங்கிறாரு அதான்’னு சொல்றாரு. நான் எந்த பதிலும் சொல்லாம, உங்க கடைல எப்போ வெங்காய பஜ்ஜி போடப்போறீங்கன்னு பேச்ச மாத்தி விட்டுட்டேன். நீங்க அப்டேட்ட படிங்க.

உள்ளூராட்டக்காரன்

கமல் 60 நிகழ்ச்சியிலும் தர்பார் ஒலிநாடா வெளியீடு பங்க்ஷன்லயும் ரஜினி அன்பை பத்தி தான் பேசியிருக்காரு

அன்பு ஒன்று தான் அனாதைங்கிறது யாருக்கு கேட்டுச்சோ இல்லையோ, ரஜினிக்கு கேட்டுருக்கு

ஜோக்கர்

கஷ்டப்படும் வரையில்தான் “கருப்பசாமி” குலதெய்வமாக இருக்கிறார்,

வசதி வாய்ப்பு வந்துவிட்டால்

“சாய்பாபா க்கும், பாலாஜிக்கும்” பக்தனாய் மாறிவிடுகிறார்கள்.

ச ப் பா ணி

பிரியாணிக்கு வெங்காய பச்சடி வைத்தார்.பழைய காதலியை பார்ப்பதுபோல் பார்த்தேன்

