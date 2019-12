இருபதாம் நூற்றாண்டின் மிகப்பெரிய உயிரின அழிப்பு!6 நிமிட வாசிப்புநாம் தூக்கியெறியும் சின்ன சின்ன நெகிழி (பிளாஸ்டிக்) பாட்டில்களால் என்ன நடந்துவிடும்? பெரிதாக ஒன…

பா.நரேஷ்

நாம் தூக்கியெறியும் சின்ன சின்ன நெகிழி (பிளாஸ்டிக்) பாட்டில்களால் என்ன நடந்துவிடும்? பெரிதாக ஒன்றுமில்லை… அவை ஐந்து லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட உயிரினங்களைக் கொன்றிருக்கிறது. கொன்றுகொண்டும் இருக்கிறது. கடலில் கொட்டப்படும் நெகிழி (பிளாஸ்டிக்) பாட்டில்கள், கடலால் சூழப்பட்ட தீவுகளில் கரை ஒதுங்குகிறது. கோகோஸ் மற்றும் ஹெண்டர்சன் தீவுகளில் கரை ஒதுங்கிய இதுபோன்ற பாட்டில்களால், ஐந்து லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட ஹெர்மிட் வகை நண்டுகள் இறந்திருக்கின்றன. இது வெப்ப மண்டல சூழல் சமநிலைக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்தை விளைவிக்கும் என்று எச்சரிக்கின்றனர் விஞ்ஞானிகள்.

இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதிக்குட்பட்ட கோகோஸ் தீவிலும் தென்பசிபிக் பகுதியில் உள்ள ஹெண்டர்சன் தீவிலும் நெகிழி (பிளாஸ்டிக்) மாசுபாடு கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டதாக அதிகரித்துள்ளதால், நெகிழி (பிளாஸ்டிக்) கன்டெய்னர்களில் சிக்கியும், நெகிழி (பிளாஸ்டிக்)காலான சிறு பொருட்களுக்குள் தஞ்சமடைந்தும் ஐந்து லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட ஹெர்மிட் வகை நண்டுகள் இறந்துள்ளன. இவ்வகை நண்டுகள் எதற்காக நெகிழி (பிளாஸ்டிக்) பாட்டில்களினுள் தஞ்சமடைகின்றன?

மற்ற நண்டு இனங்களைப்போல, இந்த ஹெர்மிட் வகை நண்டுகளுக்குச் சொந்தமான ஓடுகள் கிடையாது. ஆதலால், அவை பிற சிறு உயிரினங்களின் ஓடுகளில் சென்று தஞ்சமடைகின்றன. சிவப்பு நிறத்தில் கால்களை மட்டும் வெளியில் துருத்திக்கொண்டு கடல் நத்தைகளின் ஓடுகளுக்குள்ளேயும் கடல் சங்குகளுக்கு உள்ளேயும் தஞ்சமடைகின்றன. இந்த நெகிழி (பிளாஸ்டிக்) கன்டெய்னர்களையும், சிறு நெகிழி (பிளாஸ்டிக்) பாட்டில்களையும் ஓடுகள் என்று நினைத்து, அவற்றுக்குள் நுழைந்து மாட்டிக்கொண்டு, வெளிவர முடியாமலும், உணவு உண்ண முடியாமலும் இறந்துவிடுகின்றன.

இப்படியாக ஐந்து லட்சம் நண்டுகள் தொடர்ந்து இறந்ததற்கு ஓர் இயற்கையியல் தகவமைப்புதான் காரணம். பொதுவாக ஒரு ஹெர்மிட் நண்டு இறக்கும்போது, அவை வாசமுள்ள ரசாயன திரவம் ஒன்றை வெளியேற்றுகிறது. இவ்வாறு வெளியேற்றப்படும் ரசாயன வாசம் மற்றொரு நண்டை ஈர்க்கிறது. நண்டு இறந்துவிடுவதால் ஓர் ஓடு காலியாகியிருக்கிறது என்ற தகவலை வெளிப்படுத்துவதற்கான தகவமைப்பு இது. இதனால், ஒரே பாட்டிலுக்குள் பல்வேறு நண்டுகள் மாட்டிக்கொண்டு இறந்துவிடுகின்றன. இறந்த நண்டுகளின் கூடுகளைக் கைப்பற்ற பிற நண்டுகள் தொடர்கின்றன. இறப்பு தொடர்கதையாகிறது.

ஒரு நெகிழி (பிளாஸ்டிக்) கன்டெய்னர் அல்லது சாதாரண நெகிழி (பிளாஸ்டிக்) பாட்டில் நேராக வானத்தை நோக்கி நிற்கிறதென்றால், அது இந்த நண்டுகளுக்கு மரணக்குழி. உள்ளே விழும் நண்டுகளின் கால்கள், நெகிழி (பிளாஸ்டிக்) பாட்டிலின் வளவளப்பைத் தாண்டி வெளியேற முடிவதில்லை. இவ்வாறு எவ்வளவு மரணக்குழிகள் இருக்கின்றன என்பதை ஆராய்ந்தபோது அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார்கள் ஆய்வாளர்கள். ஒரே ஒரு நெகிழி (பிளாஸ்டிக்) பாட்டிலுக்குள் மட்டும் 526 ஹெர்மிட் நண்டுகள் விழுந்து இறந்திருக்கின்றன.

லண்டனைச் சேர்ந்த இயற்கை வரலாற்று அருங்காட்சியகம் (The Natural History Museum) மற்றும் டாஸ்மேனியா பல்கலைக்கழகத்தின் கடல் மற்றும் அண்டார்டிக் ஆய்வுகள் நிறுவனம் (Institute for Marine and Antarctic Studies – IMAS) ஆகியவை இணைந்து நடத்திய ஆய்வில், இத்தீவுகளின் கரைப் பகுதியில் ஒவ்வொரு சதுரமீட்டருக்கும் ஹெர்மிட் வகை நண்டுகள் இறந்து கிடந்தது தெரியவந்துள்ளது.

கோகோஸ் தீவில் மட்டும் நான்கு கோடி நெகிழி (பிளாஸ்டிக்) பாட்டில்கள் குப்பைகளாகச் சிதறிக் கிடக்கின்றன. அப்படியென்றால் நான்கு கோடி மரணக்குழிகள் இந்நண்டு இனத்தையே காவு வாங்க காத்திருக்கிறது என்று பொருள். இதுவரை நெகிழி (பிளாஸ்டிக்) பொருட்களால் உயிரிழந்த கடல் வாழ் உயிரினங்களை மட்டுமே பார்த்திருப்போம். கரை ஒதுங்கும் நெகிழி (பிளாஸ்டிக்) குப்பைகள் ஏற்படுத்திய இப்பேரழிவு, நெகிழி (பிளாஸ்டிக்) பயன்பாட்டைத் தீவிரமாக மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு நகர்த்தியிருக்கிறது.

நெகிழி (பிளாஸ்டிக்) பயன்பாட்டைக் குறைப்பதும், நெகிழி (பிளாஸ்டிக்) கழிவுகளைக் கடலுக்குள் கொட்டாமல் இருப்பதும்தான் இத்தகைய உயிரின இழப்புகளைத் தடுக்கும் நிரந்தரமான தீர்வு. தற்போதைக்கு அந்தத் தீவுகளில் உள்ள நெகிழி (பிளாஸ்டிக்) குப்பைகளை அகற்றி, மீண்டும் மற்றொரு கடல் பகுதியில் கொட்டாமல் மறுசுழற்சி செய்து மேலாண்மையில் ஈடுபடுவது தற்காலிகத் தீர்வாக அமையும்.

அதுவரை இந்த நொடியும் அங்கிருக்கும் ஒவ்வொரு சதுரமீட்டருக்கும் இரண்டு நண்டுகள் இறந்துகொண்டுதான் இருக்கும்.

