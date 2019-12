சச்சின் டெண்டுல்கருக்கே மட்டையாட்டம் அறிவுரை சொன்ன சென்னை வெயிட்டர்.. வலைதளத்தில் வலைவீசி தேடும் மக்கள் விரும்பத்தக்கதுடர் பிளாஸ்டர்

கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஆல்டைம் தலைசிறந்த பேட்ஸ்மேன் சச்சின் டெண்டுல்கர். சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிக ஓட்டங்கள், அதிக சதங்கள், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் முதல் இரட்டை சதம் என பெரும்பாலான மட்டையாட்டம் சாதனைகளுக்கு சொந்தக்காரர் சச்சின் டெண்டுல்கர்.

சச்சின் டெண்டுல்கர் அவுட்டாகிவிட்டால், அதற்கு பின்னர் போட்டியை பார்க்காமல் ரசிகர்கள் எழுந்து சென்ற காலம் உண்டு. அந்தளவிற்கு ஆதிக்கம் செலுத்திய அபாரமான அசாத்தியமான பேட்ஸ்மேன் சச்சின் டெண்டுல்கர்.

சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு இன்றளவும் வெறித்தனமான ரசிகர்கள் உள்ளனர். கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வுபெற்று கிரிக்கெட் சார்ந்த பணிகளில் அதிகமான ஈடுபாட்டுடன் இல்லையென்றாலும், வர்ணனையாளர் என மிகக்குறுகிய வட்டத்தில் கிரிக்கெட்டுடன் டச்சில் இருக்கிறார்.

இந்நிலையில், தனக்கு பயனுள்ள அறிவுரை ஒன்றை கூறிய சென்னை ரசிகரை சமூக வலைதளத்தில் தேடிவருகிறார் சச்சின் டெண்டுல்கர். இதுதொடர்பாக சச்சின் டுவிட்டரில் வெளியிட்ட காணொளியில், சென்னையில் ஒருமுறை சோதனை போட்டியில் ஆடியபோது தாஜ் கோரமன்டல் ஹோட்டலில் தங்கியிருந்தோம். அப்போது நான் காஃபி கேட்டேன். அந்த ஹோட்டலின் வெயிட்டர் ஒருவர் ரூமில் கொண்டுவந்து கொடுத்தார்.

அப்போது, நீங்கள் தவறாக நினைக்கவில்லையென்றால், நான் உங்களிடம் கிரிக்கெட் குறித்து கொஞ்சம் பேசலாமா என்று என்னிடம் கேட்டார். அதனால் என்ன, பேசுங்கள் என்று சொன்னேன். நீங்கள் கைக்காப்பு(கைக்கவசம் – arm guard) அணிந்து ஆடும்போது, நீங்கள் பேட்டை சுழற்றும் முறையே மாறிவிடுகிறது. உங்களது இயல்பான ஆட்டமாக அது தெரியவில்லை என்று கூறினார். இந்த விஷயத்தை இதற்கு முன்னால், இவ்வளவு உன்னிப்பாக கவனித்து உலகில் யாருமே என்னிடம் சொன்னதில்லை. ஆனால் அவர், என்னுடைய மிகத்தீவிரமான ரசிகராம். என்னுடைய ஒவ்வொரு ஷாட்டையும் 7-8 முறை ரீவைண்ட் செய்து பார்ப்பாராம்.

மிகவும் துல்லியமாக எனது மட்டையாட்டம்கை கவனித்து, என்னிடம் வந்து கைக்காப்பு குறித்து கூறினார். உண்மையாகவே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன்.. அவர் சொன்னதற்கு பிறகு, என்னுடைய கைக்காப்பை(arm guard) மாற்றி வடிமைத்தேன் என்று அந்த காணொளியில் கூறியிருக்கிறார் சச்சின்.

A chance encounter can be memorable!

I had met a staffer at Taj Coromandel, Chennai during a Test series with whom I had a discussion about my elbow guard, after which I redesigned it.

I wonder where he is now & wish to catch up with him.

Hey netizens, can you help me find him? pic.twitter.com/BhRanrN5cm

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) December 14, 2019