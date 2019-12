சிவகார்த்திக்கு இளையராஜா பாடுவதா?5 நிமிட வாசிப்புசிவகார்த்திகேயனின் திரைப்பயண அனுபவங்களை எப்போது கேட்டாலும், அது ஆச்சரியம் அளிக்கக்கூடியதாகவும் திரைப்படம்…

சிவகார்த்திகேயனின் திரைப்பயண அனுபவங்களை எப்போது கேட்டாலும், அது ஆச்சரியம் அளிக்கக்கூடியதாகவும் திரைப்படத்தை ஒருபக்கம் திருப்பிப் போட்டதாகவும் இருக்கும். அதேநேரம் மற்றவர்களுக்கு ஊக்கம் கொடுக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளையும் அது நிச்சயம் கொடுக்கத் தயங்காது. இதோ, இப்போது அவருக்காக ஒரு பாடலை கதாநாயகன் படத்துக்காக இளையராஜா பாடியிருப்பதும் அப்படித்தான்.

“கதாநாயகன் திரைப்படத்தின் ஒரு பாடலை அப்பா பாடியிருக்கிறார்” என்று கதாநாயகன் படத்தின் இசையமைப்பாளரான யுவன் ஷங்கர் ராஜா அறிவித்ததிலிருந்தே, ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒரு ட்வீட் கதாநாயகன் படத்தைப்பற்றி எழுதப்பட்டு வருகிறது. சிவகார்த்திகேயனின் படப் பாடலை இளையராஜா பாடுவதில் அப்படி என்ன பிரமாதம் என்று கேட்கப்படுகிறது. இது ஒரு கதாநாயகன்வுக்காகப் பாடப்படும் பாடல் மட்டுமல்ல. சிவகார்த்திகேயனின் ஆரம்ப காலங்கள் அத்தனை எளிதானதாக இருக்கவில்லை. தொலைக்காட்சியிலிருந்து வெளியே வந்து மெரினா என்ற திரைப்படத்தில் நடித்துவிட்டபோதும், 3 படத்தில் துணை நடிகராகச் சிறிது நேரம் நடித்தார் சிவகார்த்தி.

காலம் முழுக்க சைடு ஆக்டராகவே இருந்துவிடுவாரோ என்று நினைத்தபோது அவரை லைட்டான கதாநாயகன் மெட்டீரியலாகக் காட்டியது கேடி பில்லா கில்லாடி ரங்கா திரைப்படம். அந்தத் திரைப்படத்துக்கு யுவன் இசையமைத்தார். இயக்குநர் பாண்டிராஜ் என்பதாலும், எஸ்கேப் ஆர்ட்டிஸ்ட் மதன் தயாரிக்கிறார் என்பதாலும் யுவன் அந்தப் படத்துக்கு இசையமைத்தார். அந்தத் திரைப்படத்தில் சிவகார்த்திகேயனின் காதலுக்காகப் பின்னணியில் ஒலிக்கும் ‘சுட சுட தூரல்’ பாடலை யுவன் பாடியிருந்தார்.

