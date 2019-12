ஜாமியா தாக்குதல்: யார் இந்த சிவப்பு சட்டை?6 நிமிட வாசிப்புகுடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிராக போராடிய மாணவர்கள் மீது காவல் துறையினர் தாக்கியதற்கு கடும் எத…

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிராக போராடிய மாணவர்கள் மீது காவல் துறையினர் தாக்கியதற்கு கடும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பியுள்ள நிலையில், இந்தத் தாக்குதல்களின்போது எடுக்கப்பட்ட காணொளிக்களும் புகைப்படங்களும் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றன. இதனிடையே புரளிகளை நம்ப வேண்டாம் என்று டெல்லி காவல் துறை விளக்கமளித்துள்ளது.

இதில் சக நண்பரை காவல் துறையினர் தாக்கும்போது நான்கு மாணவிகள் எதிர்த்தது குறித்த காணொளி அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது. ஒன்று காவல் துறையினருக்கு எதிராக மாணவிகள் கோபத்துடன் விரலை உயர்த்தி கேள்வி எழுப்பியது. மற்றொன்று அந்த நபரை தாக்கும்போது, அதில் ஆரஞ்ச் /சிவப்பு நிறச் சட்டை அணிந்திருந்தது யார் என்பதுதான்.

இந்தப் புகைப்படத்தையும், காணொளிக்களையும் பகிரும் சமூக வலைதளவாசிகள் முன்வைக்கும் முக்கிய கேள்வி, அந்த நபர் உண்மையில் காவல் துறையைச் சேர்ந்தவரா என்பதுதான். இதை டெல்லி துணை முதல்வர் மணீஷ் சிசோடியாயும் பகிர்ந்துள்ளார்.

அந்த நபர், “ஆரஞ்ச் / சிவப்பு நிறச் சட்டை அணிந்திருப்பதால் அவர் ஆர்எஸ்எஸ்-ஐ சேர்ந்தவராக இருக்கலாம் என்று ட்விட்டர்வாசிகள் முதலில் கேள்வி எழுப்பிய பின்னர் அவர் டெல்லி காவல் துறையினரின் ஓர் அங்கமா, அவர் ஏன் மாணவர்களைத் தாக்குகிறார் என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். தலைக்கவசம் அணிந்திருப்பதால் அவரை அடையாளம் காண முடியவில்லை. அவரை யாராவது அடையாளம் கண்டுள்ளீர்களா…” என்றும் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

That blue jeans and red shirt and the khaki jacket and helmet is RSS that has seamlessly melded into the Indian state. It is now hard to determine whether the state is RSS’s handmaiden or the other way round. src=twsrc%5Etfw”>#Jamia src=twsrc%5Etfw”>#AntiFascist src=twsrc%5Etfw”>#HindutvaIsFascism pic.twitter.com/Q5xRFD04xH

