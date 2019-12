குடியுரிமை சட்டத்துக்கு எதிராக கொல்கத்தாவில் 2-வது நாளாக மமதா பேரணி!

கொல்கத்தா: மத்திய அரசின் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்துக்கு எதிராக மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி கொல்கத்தாவில் இன்று 2-வது நாளாக மக்களை அணிதிரட்டும் பேரணியை நடத்தினார்.

குடியுரிமை சட்டத்துக்கு எதிராக கொல்கத்தாவில் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்ற பிரமாண்ட பேரணியை மமதா பானர்ஜி நேற்று நடத்தினார். இதில் பேசிய மமதா பானர்ஜி, நான் உயிருடன் இருக்கும்வரை மேற்கு வங்கத்தில் குடியுரிமை சட்ட திருத்தம், தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு ஆகியவற்றை அமல்படுத்த முடியாது.

அதையும் மீறி நீங்கள் அமல்படுத்த நினைத்தால் என் சடலத்தை தாண்டிதான் அது நடக்கும் என ஆவேசமாக கூறினார். இந்நிலையில் இன்று 2-வது நாளாக கொல்கத்தாவில் மமதா பானர்ஜி மீண்டும் பேரணியை நடத்தினார்.

ஜாதவ்பூர் முதல் ஜாடு பாபு பஜார் வரையில் மமதா பானர்ஜி தலைமையில் பேரணி நடைபெற்றது. இதில் பேசிய மமதா பானர்ஜி, வன்முறையில் ஈடுபடுவோரின் உடைகளை வைத்தே யார் என்று அடையாளம் தெரிந்ததாக பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.

West Bengal CM Mamata Banerjee in Kolkata: In West Bengal, 30 people have committed suicide due to the fear of NRC (National Register of Citizens). Who will take the responsibility for it? pic.twitter.com/PdSduvWBTW

— ANI (@ANI)

December 17, 2019