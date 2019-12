வெற்றி களிப்பில் காங்கிரஸ் கூட்டணி.. அடுத்த ஜார்கண்ட் முதல்வர் இவர்தான்.. அதிரடி அறிவிப்பு

செய்தி தெரியுமா | 23-12-2019 | Morning News | oneindia tamil

ராஞ்சி: ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமோக முன்னிலை பெற்றுள்ள நிலையில், அம்மாநிலத்தில் அடுத்த முதல்வர் ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா தலைவர் ஹேமந்த் சோரன் தான் என்று ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் கட்சித் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் தெரிவித்துள்ளார். காங்கிரசும் இதையே கூறியுள்ளது.

மொத்தம் 81 தொகுதிகளை கொண்ட ஜார்கண்ட் சட்டசபையில் குறைந்தது 41 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெற்றி பெற்ற கட்சி ஆட்சியை பிடிக்க முடியும். அந்த வகையில் காலை 11 மணி அளவில் 41 தொகுதிகளுக்கும் மேலாக காங்கிரஸ், ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா மற்றும் ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் கட்சிகள் அடங்கிய

மகாகத்பந்தன் கூட்டணி முன்னிலை பெற்று அசத்தியது.

இந்த நிலையில்தான் ஏஎன்ஐ செய்தி நிறுவனத்துக்கு தேஜஸ்வி யாதவ் அளித்துள்ள பேட்டியில், ஹேமந்த் சோரன் தலைமையில் தான் நாங்கள் தேர்தலில் களம் கண்டோம். எனவே எங்கள் கூட்டணியின் சார்பில் அவர் தான் முதல்வராக பதவி ஏற்பார். மகாகத்பந்தன் மிகப்பெரிய வெற்றியை அடைய போகிறது என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Tejashwi Yadav, RJD: There is going to be a clean sweep for Mahagathbandhan (grand alliance) in this election. We have fought elections under leadership of Hemant Soren. He is going to be the Chief Minister. #JharkhandAssemblyPolls pic.twitter.com/EyjkwkTJ8n

— ANI (@ANI)

23 December 2019