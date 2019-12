ஜார்க்கண்டுக்கு புதிய சகாப்தம்.. ஹேமந்த் சோரன் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி

ராஞ்சி: ஜார்க்கண்டுக்கு புதிய சகாப்தம் தொடங்கிவிட்டதாக ஹேமந்த் சோரன் தெரிவித்தார்.

ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் சட்டசபை தேர்தல் கடந்த நவம்பர் 30-ஆம் தேதி தொடங்கி கடந்த டிசம்பர் 20-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. மொத்தம் 81 தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடைபெற்றது.

பெரும்பான்மை 41 இடங்கள் தேவைப்படுகிறது. இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை நடந்தது. இதில் ஜேஎம்எம் 28 இடங்களில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. மொத்தம் ஜேஎம்எம்- காங்கிரஸ்- ஆர்ஜேடி கூட்டணி 46 இடங்களில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

Hemant Soren, Jharkhand Mukti Morcha (JMM) in Ranchi: Today a new chapter will begin for this state. I want to assure everyone that their hopes will not be broken irrespective of their caste, creed, religion and profession. #JharkhandElectionResults pic.twitter.com/vIONxhl98K

