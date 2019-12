ஆண்டி இண்டியன் எனும் சுயமரியாதைக்காரர்கள் :அப்டேட் …7 நிமிட வாசிப்புடீ குடிச்சிட்டு இருந்த ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர், ‘கல்லூரில கிடைக்குற தங்க மெடலை தி…

டீ குடிச்சிட்டு இருந்த ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர், ‘கல்லூரில கிடைக்குற தங்க மெடலை திருப்பி குடுக்குறதால என்ன நல்லது நடந்துடப்போகுது?’ அப்டின்னு இன்னொருத்தர்ட்ட கேக்க, ‘ஆர்மில குடுக்குற மெடலால என்ன நல்லது நடக்கும்’னு அவர் கேக்க. ‘அது பெருமை, கௌரவம் அப்டின்னார்’ முதல் பேசுனவர். ‘அப்ப, பட்டாளம் சர்வீஸ்ல இருந்து ரிட்டயர் ஆன இராணுவ வீரர்களுக்கு ஒரிஜினல் தங்க மெடலை கொடுக்காம, நெகிழி (பிளாஸ்டிக்) மெடல்களை லோக்கல்ல வாங்கி கொடுத்துருக்கே இந்த மத்திய அரசாங்கம். அதுக்கு என்ன சொல்றீங்கன்னு செகெண்ட் பேசுனவர் கேட்டார். நெகிழி (பிளாஸ்டிக்)கா இருந்தாலும், அது அரசு கொடுத்ததுன்ற பெருமை இருக்கே அப்டின்னார். அப்ப, தங்கமோ, வெள்ளியோ, பித்தாளையோ கௌரவம்னு சொல்லி கொடுக்குற மெடலை திருப்பி கொடுக்குறதுல ஒரு திமிரும், இந்த மெடலைவிட எனக்கு சுயமரியாதை முக்கியம்னு சொல்ற பெருமையும் இருக்குல்ல’ன்னு இவர் சொன்னதும், ‘சுயமரியாதையா? அடேய் நீ ஆண்டி-இண்டியனா?’ அப்டின்னு கேட்டுட்டு கிளம்பிட்டார். அவர் போனதும் என் பக்கம் திரும்புன இவர், ‘பைத்தியமாய்யா இவன். இது தெரியாம இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டனேன்னு’ சொல்லி சிரிக்கிறார். நாட்ல எவன்லாம் எதிர்த்து கேள்வி கேட்டாலும் ஆண்டி-இண்டியன்னு பட்டம் குடுக்குறது. கூட கும்புடு போடுறவங்களுக்கு விருது கொடுக்குறது. இதெல்லாம் ஒரு பொழப்பான்னு ஃபேஸ்புக்ல போஸ்ட் போட்டுட்டு வர்றேன். அப்டேட்டை படிங்க.

ஜோக்கர்..

“இண்டிகேட்டர்” போட்ட அடுத்த நொடியே பின் வரும் வாகனங்களில், “பிரேக் வேலை செய்து விடும்” என்பது பெண்களின் மூடநம்பிக்கைகளில் ஒன்று..!!!

திருமுருகன்

இடது கையை விட வலது கையை அதிகம் வீசி நடந்த ஸ்டாலின்..

வலதுசாரிகள் பக்கம் சாய்கிறாரா?

Packiarajan.. சே..

ஜார்கண்ட் தேர்தலில் பாஜகவின் பின்னடைவிற்கும் CAANRCக்கும் சம்பந்தமில்லை என்று கதறுகிறார்கள் சங்கிகள். நமது கேள்வி என்னவென்றால் அங்குநடந்த தேர்தலுக்கும் CAANRCக்கும் சம்பந்தமில்லாத பட்சத்தில் என்ன வெங்காயத்திற்கு தேர்தல் பிரச்சார மேடைகளில் மோடியும் அமித்சாவும் அதை பேசினார்கள்.

SHIVA SWAMY.P

உன் நண்பர்களை நீ விமர்சனம் செய்வது உன் சகோதரர் கேட்டால், உன் சகோதரருக்கு சங்கடங்கள் வராத அளவுக்கு இருக்கட்டும்,

பெண் தோழிகளை நீங்கள் விமர்சனம் செய்வதை உன் சகோதரிகள் கேட்டால் அவர்களும் சங்கடபடாமல் இருக்கும் அளவு மட்டும் இருந்தால் சிறப்பு…!!!

திரு

திமுக வன்முறை இல்லாம அமைதியா போராட்டம் நடத்தியிருக்கே. அத வரவேற்று அரிய வகை அரசியல்வாதி ரஜினி எதுனா டிவிட் போட்டிருக்காரா?

லக்ஷ்மி

சன்தொலைக்காட்சிஎல்லா நாடகத்திலும் அடுத்தவ புருஷன் மேல தான் ஆசப்படுற மாதிரி எடுக்குறாங்க. அப்பறம் நாடு எப்படிடா உருப்புடும்?

ஆசிரியர் பீஸ்

கை மாத்தா காசு வாங்குனவன்லாம் வேற நம்பர்ல இருந்து போன் பண்ணாலும் நம்ம குரல கேட்டதுமே கட் பண்ணி விட்றானுங்க.

இதுக்குனே லேடீஸ் குரல்ல மெமிக்கிரி பண்ணிதான் பணத்த வாங்கவேண்டி இருக்கு.

தோழர் AK™

நேத்து தர்பார் ஒலிநாடா லாஞ்சுல விவேக் பேச்சு சு..

மாத்திரையும் மருந்தும் டாக்டருமா ரஜினிய காப்பாத்திச்சு? ரசிகர்களின் பிரார்த்தனை தான் காப்பாத்திச்சாம்..

சிலிர்த்து போயி சில்லறைய விட்டெரிஞ்ச கைய அடுப்புல வெச்சு தான் டா கரிக்கிக்கனும்..

DMK Farook

ஹிட்லர்களின்

இறுதி வரலாறை

ஸ்டாலின்களே

எழுதுகிறார்கள்..

-தோழர் Bala Bharathi Ex.MLA

பழைய சோறு

எல்லா கோபுரங்களை விடவும் உயரமாக பறக்கிறது வெண்புறாக்கள்.!

Azaad Punster®

2019-“BJP is still the single largest party in the centre.”

2024-“BJP is still the single largest party in the North.”

2029-“BJP is still the single largest party in the North-East.”

2034-“BJP is still the single largest party in Kailaasa.”

ஆசிரியர் பீஸ்

கெட்டப்லாம் சேஞ்ச் பன்னி அப்பாடான்ற மாதிரி பிரம்மாதமா போட்டோ போட்டு திரைப்படம் விளம்பர ஒட்டி ஒட்டியிருப்பானுங்க,

படத்துல போய் பார்த்தா பாட்டு சீன்ல ஒரு செகன்ட் அந்த கெட்டப்ல வருவாப்ள இதுக்காடா இவ்வளவு பில்டப்னு ஏமாந்து வருவோம்,

அதே போலத்தான் ஓட்டு கேட்டு வரவங்களும், வாக்குறுதியும்.

-லாக் ஆஃப்.

