பட்டமளிப்பு விழாவில் சிஏஏ நகலை கிழித்தெறிந்த மாணவி! …3 நிமிட வாசிப்புபட்டமளிப்பு விழா மேடையில் குடியுரிமை திருத்தச் சட்ட நகலை மாணவி கிழித்து எறிந்த …

பட்டமளிப்பு விழா மேடையில் குடியுரிமை திருத்தச் சட்ட நகலை மாணவி கிழித்து எறிந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிராக, அதனை திரும்பப் பெற வேண்டுமெனக் கோரி எதிர்க்கட்சிகள், சமூக அமைப்புகள், மாணவர்கள் நாடு முழுவதும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பல்கலைக் கழகங்களின் பட்டமளிப்பு விழாக்களும், குடியுரிமை சட்ட எதிர்ப்புக்கான போராட்டக் களமாகி வருகின்றன.

மேற்குவங்க மாநிலம் ஜாதவ்பூர் பல்கலைக் கழகத்தில் நேற்று பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது. அதில் கலந்துகொள்ள வந்த ஆளுநர் ஜகதீஷ் தன்கருக்கு எதிராக மாணவர்கள் போராட்டங்கள் நடத்தியதால், ஆளுநர் பாதி வழியிலேயே திரும்பிச் சென்றார்.

இதனையடுத்து துணைவேந்தர் சுரஞ்சன் தாஸ் தலைமையில் பட்டமளிப்பு விழா நடந்தது. அப்போது சர்வதேச உறவுகள் துறையில் தங்கப் பதக்கம் பெற்ற மாணவி டேப்ஸ்மிதா சவுத்ரி, பட்டத்தை பெற மேடை ஏறினார்.

அப்போது, தான் குடியுரிமைத் திருத்தச் சட்டம் மற்றும் என்.ஆர்.சி ஆகியவற்றை எதிர்ப்பதாக தெரிவித்தார். தன்னுடைய ஆவணங்கள் எதையும் காட்ட முடியாது என பார்வையாளர்களை பார்த்து முழங்கிய அவர், தனது கையில் வைத்திருந்த குடியுரிமை திருத்தச் சட்ட நகலையும் கிழித்து எறிந்தார். மேலும், இன்குலாப் ஜிந்தாபாத் என முழங்கிவிட்டு, தனது பட்டத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு கீழே இறங்கினார்.

Jadavpur univ student tears up CAA copy as a mark of protest during convocation. The anti establishment student fires still rage in Kolkata! pic.twitter.com/sMtro4PnXt

— Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep)

December 24, 2019