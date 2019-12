தமிழில் காலா, விஸ்வாசம் போன்ற படங்களில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்தவர் சாக்‌ஷி அகர்வால். இருந்தாலும் பிக்பாஸ் 3 நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற தன் மூலமாக தமிழகத்தின் பட்டி, தொட்டி எல்லாம் பிரபலமானார். அந்நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேறிய பிறகு சாக்‌ஷிக்கு படவாய்ப்புகள் குவிந்து வருகின்றன. ஆர்யாவின் ‘டெடி’, ஜிவி பிரகாசின் ‘ஆயிரம் ஜென்மங்கள்’, லெட்சுமி ராயின் ‘சிண்ட்ரெல்லா’ உள்ளிட்ட படங்களில் முக்கிய கேரக்டர்களில் சாக்ஷி நடிக்கிறார்.

சினிமாவில் மேலும் பிரபலமாவதற்காக தனது ஹாட் புகைப்படங்களை சோசியல் மீடியாவில் பதிவிட்டு வருகிறார். நேற்று ஜெய்ப்பூரில் ஹாட் ஸ்வீம் சூட்டில் இருக்கும் சாக்‌ஷி அகர்வாலின் புகைப்படங்கள் செம்ம வைரலாகின. இந்நிலையில் இன்று கோவாவின் சன்பர்ன் விழாவில் பங்கேற்ற சாக்‌ஷி அந்த புகைப்படங்களையும் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

குட்டி டிராயர், வெள்ளை நிற ஸ்லீவ்லெஸ் டாப், சாண்டில் கலர் ஓவர் கோர்ட் சகிதமாக செம்ம ஹாட் போஸ்களை கொடுத்து ரசிகர்களை கிறங்கடித்துள்ளார் சாக்‌ஷி. மேலும் தனது ஓட்டல் அறையில் படுக்கையறையில் இருந்து அந்தரத்தில் துள்ளிக் குதிப்பது போன்ற புகைப்படத்தையும் பதிவிட்டுள்ளார்.

Monkeys also jump like this

— Dillinger John (@DillingerJohn3) December 28, 2019