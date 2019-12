ஒத்த ட்வீட்டை போட்டு…. வைரமுத்து பட்டத்தை காற்றில் பறக்கவிட்ட சின்மயி… இன்னைக்கு என்ன நடத்திருக்கனும் தெரியுமா?

கவிஞர் வைரமுத்துவிற்கு தனியார் பல்கலைக்கழகம் சார்பில் இன்று கவுரவ டாக்டர் பட்டம் கொடுப்பதாக இருந்தது. அதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி, ஏன் அழைப்பிதழ்கள் கூட கொடுத்தாகிவிட்டது. அந்த அழைப்பிதழ் தான் இப்போது வைரமுத்துவிற்கு டாக்டர் பட்டம் கிடைக்காமல் போனதற்கும் காரணமாகிவிட்டது.

கடந்த ஆண்டு உலகையே உலுங்கிய மீடூ புகார்கள், இந்தியாவையும் விட்டு வைக்கவில்லை. பாலிவுட், டோலிவுட், கோலிவுட் என வரிசையாக நடிகைகள் தங்களது நேர்ந்த பாலியல் நெருக்கடிகள் குறித்து வெளிப்படையாக பேச ஆரம்பித்தனர். மீடூ விவகாரம் பூதாகரமானதைத் தொடர்ந்து, அதை விசாரிப்பதற்காக மத்திய அரசு சார்பில் ஒரு உயர்மட்ட குழு அமைக்கப்பட்டது. அதற்கு தற்போது பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக உள்ள ராஜ்நாத் சிங் தான் தலைமை வகித்தார்.

ஆனால் அந்த குழு இதுவரை எவ்வித விசாரணைகளையும் நடத்தியதாக தெரியவில்லை. இந்நிலையில் அந்த தனியார் பட்டமளிப்பு விழாவில் வைரமுத்துவிற்கு, ராஜ்நாத் சிங் தான் டாக்டர் பட்டம் வழங்குவதாக இருந்தது. பாலியல் புகாரில் சிக்கிய வைரமுத்துவிற்கு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் பட்டமளிப்பது வேடிக்கையாக உள்ளதாக பாடகி சின்மயி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார்.

The past year, Mr Vairamuthu has gotten honours and accolades from other countries as well.

Last year, in the wake of #MeToo 2nd wave, this Government promised a high level committee to look into all the sexual harassment complaints.

Mr. Rajnath Singh was supposed to HEAD IT!!

— Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) December 26, 2019