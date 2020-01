என்னா ஒரு டெடிகேஷன்… பட்டாஸுக்காக சினேகா கற்ற வித்தை… மிகுதியாகப் பகிரப்படும் காணொளி…!

துரை செந்தில்குமார் இயக்கத்தில் அப்பா, மகன் என இருவேடங்களில் தனுஷ் நடித்துள்ள “பட்டாஸ்” திரைப்படம், பொங்கல் விருந்தாக கடந்த 15ம் தேதி திரைக்கு வந்துள்ளது. அந்த படத்தில் கிளைமேக்ஸ் காட்சியில் வரும் தனுஷ், சினேகா நடிப்பை ரசிகர்கள் ஆகா…ஓஹோ என பாராட்டி வருகின்றனர்.

துள்ளல் பாட்டு, மாஸ் டான்ஸ், ஆக்‌ஷன், ரொமான்ஸ் என அனைத்து கமர்சியல் காரசாரங்களையும் கொண்டு நல்ல கதையுடன் வெளியான பட்டாஸ் திரைப்படம் வசூலிலும் சாதனை செய்து வருகிறது. தமிழர்களின் பண்டைய தற்காப்பு கலையான அடிமுறை பயிற்சி குறித்து படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளதால், தென் மாவட்டங்களில் சிறப்பான வரவேற்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் தனுஷுற்கு மனைவியாக, அம்மாவாக, அடிமுறை பயிற்சியை பயன்படுத்தி வில்லன்களை வெளுத்து வாங்கும் ஆக்‌ஷன் குயினாக என சினேகா தனது பல விதமான அவதாரங்களை ஒன்றாக காட்டி ரசிகர்களை திக்குமுக்காட வைத்திருக்கிறார். “பட்டாஸ்” படத்தில் சினேகாவின் புன்னகைக்கும், புடவை காட்டிய அழகிற்கும் எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் சபாஸ் போடலாம்.

.@actress_Sneha practicing for #Adimurai which is one of the oldest Tamil Martial Art. #Pattas #SnehaAdimuraiPractice @Prasanna_actor pic.twitter.com/A18v8Ph4Jj

— Ramesh Bala (@rameshlaus) January 17, 2020