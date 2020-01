கொடுமை.. சுடு தண்ணீர் சுற்றி வளைத்தது.. ஹோட்டல் அறையில் 5 பேர் உயிரோடு வெந்து சாவு!

மாஸ்கோ: ரஷ்ய நகரமான பெர்மில் ஒரு வினோத சம்பவம் நடந்துள்ளது. இதில், 5 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். அங்குள்ள ஹோட்டல் ஒன்றிற்குள் கொதிக்கும் நீர் புகுந்ததால் இந்த அசம்பாவிதம் நடந்துள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

தீக்காயங்களுடன் மேலும் மூன்று பேர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதாக அதிகாரிகள் கூறுகிறார்கள்.

மினி-ஹோட்டல் கேரமலில் நேற்று இரவில் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. தலைநகர் மாஸ்கோவிற்கு கிழக்கே உள்ள யூரல் மலைகளுக்கு அருகில், பெர்ம் நகரம் அமைந்துள்ளது. இப்போது இங்கு நல்ல குளிர்காலம். எனவே சுடு தண்ணீர் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இங்குள்ள ஹோட்டலில் சூடான தண்ணீர் கொண்டு செல்ல பயன்படுத்தப்படும் குழாய் திடீரென வெடித்துள்ளது. அதனால் தண்ணீர், ஹோட்டல் அறைகளுக்குள் புகுந்தது.

#BREAKING #Russia In #Perm, five people died in a hotel “Caramel” due to a break in a hot water pipe, three more were hospitalized with burns. The hotel is located on the ground floor of the building. pic.twitter.com/4wYMPEHDY0

— Kapil Patil (@Kapil_Patils)

January 20, 2020