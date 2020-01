பெரியார் ஜாதிக்கு எதிரானவர் என்று சொல்கிறார்கள்.. ஆனா இங்க பாருங்க.. மிகுதியாகப் பகிரப்படும் கஸ்தூரி ட்வீட்

சென்னை: சென்னையில் நடைபெற்ற துக்ளக் இதழின் ஆண்டு விழாவில் பேசிய நடிகர் ரஜினிகாந்த், 1971ம் ஆண்டு சேலத்தில் தந்தை பெரியார் நடத்திய பேரணி குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கருத்து தெரிவித்தார். எனவே, ரஜினி இந்த கருத்துக்கு, மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று பெரியார் இயக்கங்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றன.

ஆனால், பத்திரிகையில் வந்ததைதான் நான் கூறியுள்ளேன். அதனால் மன்னிப்புகேட்க முடியாது என்று ரஜினிகாந்த் தெரிவித்துவிட்டார்.

இதனால் பெரியார் ஆதரவாளர்களும், ரஜினி ரசிகர்களும், மாறி, மாறி சமூக வலைத்தளங்களில் கருத்து மோதல்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த மோதல் தீக்கு நெய் ஊற்றியுள்ளார் நடிகை கஸ்தூரி.

They say Periyar was against caste. As far as I can see, Periyarists are against only ONE caste. #hypocrites https://t.co/p8OftT8nfr

— Kasturi Shankar (@KasthuriShankar)

January 23, 2020