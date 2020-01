அமெரிக்காவின் ஹூஸ்டன் நகரில் பயங்கரமாக வெடித்து சிதறிய ஆலை.. வீடுகளும் சேதம்

ஹூஸ்டன்: அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் உள்ள வடமேற்கு ஹூஸ்டன் நகரில் ஒரு ஆலையில் தானியாங்கி கதவு பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்து சிதறியது. இந்த விபத்தில் ஒருவர் காயம் அடைந்தார் அவரை அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி உள்ளார்கள்.

அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் ஹூஸ்டன் நகர் அருகே வாட்ன் கிரைண்டிங் மற்றும் உற்பத்தி ஆலையில் அமெரிக்க நேரப்படி அதிகாலை 4.14 மணிக்கு தானியாங்கி கதவின் லாக்கர் பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்து சிதறியது.

இந்த சம்பவத்தில் காயம் அடைந்தவரை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி உள்ளார்கள். இந்த விபத்து காரணமாக அருகிலுள்ள வீடுகளும் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது. தீயணைப்பு வீரர்கள் அந்த பகுதிக்கு விரைந்து வந்து தீ மேலும் பரவுவதை தடுத்து அணைத்தனர்.

Breaking: A large building explosion has occurred in Houston, Texas. Reports indicate that the explosion was heard and felt miles away. No word on the cause. pic.twitter.com/ztdb6tV1Cm

— PM Breaking News (@PMBreakingNews)

January 24, 2020