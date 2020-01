சூப்பர்ல.. சுவையான.. அருமையான.. மொறுமொறு.. அதுவும் விண்வெளியில் சுடச் சுட 3 மணி நேரம் சுட்டெடுத்தது!

நாசா: நாம இன்னும் டாஸ்மாக்குக்கு எதிரா போராட்டிட்டிருக்கோம்.. 5ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்குப் பொதுத் தேர்வா என்று அதிர்ச்சியில் அலை பாய்ந்து கொண்டிருக்கோம். ஆனால் அமெரிக்காக்காரன் வானத்தில் குக்கீஸ் சுட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டான்..!

ஆம், விண்வெளியில் உள்ள சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் முதல் முறையாக குக்கீஸ் தயாரித்து சாதனை படைத்துள்ளனர் விண்வெளி வீரர்கள். இதுதான் விண்வெளியில் சமைக்கப்பட்ட முதல் குக்கீஸ் என்ற பெருமையும் கிடைத்துள்ளது.

இதற்கான முயற்சிகளை விண்வெளி வீரர்கள் சில காலமாக செய்து வந்தனர். அவர்களின் முயற்சி தற்போது வெற்றியில் முடிந்து அனைவரையும் மகிழ வைத்துள்ளது. இது போன டிசம்பர் மாதம் நடந்துள்ளது.

இத்தாலி நாட்டைச் சேர்ந்த விண்வெளி வீரர் லூகா பார்மிடானோ என்பவர்தான் இந்த குக்கீஸை தயாரித்துள்ளார். அவருக்கு உதவியாக நாசாவின் அதாவது அமெரிக்க விண்வெளி வீரர் கிறிஸ்டினா கோ இருந்துள்ளார். சாக்லேட் கலந்த சிப் குக்கியை இவர்கள் சோதனை முறையில் தயாரித்து அசத்தியுள்ளனர். சும்மா சொல்லக் கூடாது நல்ல டேஸ்ட்டா வந்திருக்காம் இந்த இரண்டு பேரும் தயார் செய்த குக்கீஸ்.

என்ன ஒரு கஷ்டம்னா.. பூமியில் தயாரிக்கும் நேரம் போல குறுகிய நேரத்தில் இதை தயாரிக்க முடியவில்லையாம். ஒரு குக்கியை தயாரிக்க கிட்டத்தட்ட 3 மணி நேரம் ஆகி விட்டதாம். அது ஒன்றுதான் பெரும் சிரமமாக இருந்ததாம். இதுவே பூமியாக இருந்தால் கால் மணி நேரத்தில் சுட்டுத் தள்ளி விடலாம் என்பது நினைவிருக்கலாம். இருந்தாலும் 3 மணி நேரம் கஷ்டப்பட்டாலும் கூட சூடான சுவையான குக்கீஸை தயாரிக்க முடிந்ததுதான் இப்போது சாதனை.

We made space cookies and milk for Santa this year. Happy holidays from the @Space_Station! pic.twitter.com/sZS4KdPmhj

— Christina H Koch (@Astro_Christina)

December 26, 2019