ஹய்யா.. என் தலையைப் பாருங்க… நானும் அழகாயிட்டேன்.. குதித்து குதூகலித்த பாட்டிம்மா!

டெல்லி: ஹே ஜாலி, என் தலையை பாருங்க என ஒரு பாட்டிம்மா குதூகலித்து கூறும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

அப்போதெல்லாம் 40 வயதிற்கு மேல்தான் முடி நரையாகும். காரணம் அப்போது வீட்டிலேயே தயார் செய்த சீகைக்காய் கொண்டு தலைக்கு குளித்தனர். அது மட்டுமல்லாமல் வாரத்திற்கு ஒரு நாள் எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பதையும் வழக்கமாக கொண்டிருந்தனர்.

ஆனால் இப்போதோ பள்ளிப் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு கூட முடி நரைக்க தொடங்குகிறது. சிலருக்கு கல்லூரி காலம் முடிவடையும் போது முடி கொட்டுதல் உள்ளிட்டவை ஏற்படுகின்றன. முடி நரைத்தலை போக்க என்னென்ன செய்யலாம் என யூடியூப் சேனல்களை பார்க்கும் நிலைக்கு வந்துவிட்டனர்.

Grandma always wanted to dye her hair, finally happened

January 24, 2020