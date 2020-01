அதிர்ச்சி.. சிறையில் இருக்கும் உமர் அப்துல்லாவா இது? மமதா பானர்ஜி வெளியிட்ட படம் ‘மிகுதியாக பகிரப்பட்டு’

கொல்கத்தா: ஜம்மு காஷ்மீர் சிறையில் 6 மாதங்களாக அடைக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் முதல்வர் உமர் அப்துல்லாவின் புகைப்படத்தை மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி தமது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார். இது சமூக வலைதளங்களில் வைரலா ஷேர் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

ஜம்மு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கிய 370-வது பிரிவை கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் மத்திய அரசு ரத்து செய்தது. அப்போது ஜம்மு காஷ்மீரில் முன்னாள் முதல்வர்கள் பரூக் அப்துல்லா, அவரது மகன் உமர் அப்துல்லா, மெகபூபா முஃப்தி உள்ளிட்ட ஆயிரக்கணக்கானோர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

இவர்களில் பெரும்பாலானோர் படிப்படியாக விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஆனாலும் முன்னாள் முதல்வர்கள் உட்பட நூற்றுக்கணக்கானோர் 6 மாதங்களாக சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

I could not recognize Omar in this picture. Am feeling sad. Unfortunate that this is happening in our democratic country. When will this end ? pic.twitter.com/lbO0PxnhWn

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial)

January 25, 2020