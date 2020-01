புனே சாலைகளை தேசிய கொடியால் போர்த்திய மாணவர்கள்.. பிரமித்த மக்கள்.. தேசபக்தியில் கலக்கிய ஐஐடி!

புனே: தார் ரோடு முழுக்க தேசிய கொடியை போர்த்தி வைத்தது போல இருந்தது.. அந்த அளவுக்கு புனே மாணவர்கள் ஒன்றுகூடி தேசிய கொடியுடன் மெகா பேரணி நடத்தி தங்கள் நாட்டுப்பற்றை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள்.

குடியரசு தின விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.. 71-வது குடியரசு தின விழா என்பதால் இதற்கான கொண்டாட்டங்கள் நேற்று முதல் பல பகுதிகளில் நடந்து வருகின்றன.

இதில் நாடே வியந்து பார்த்தது புனேவில் இந்திய இன்ஸ்டிடியூட்ட மாணவர்களின் ஒற்றுமையைதான்.. மொத்தம் 4 ஆயிரம் மாணவர்கள் ஒன்றுகூடி தேசிய கொடியுடன் பேரணி நடத்தினர்..

Mumbai: Students of the Indian Institute of Technology (IIT) Bombay took out a tricolor march in the campus yesterday. #RepublicDay (25.01.20) pic.twitter.com/kWsC6bebsr

— ANI (@ANI)

January 26, 2020