ரசிகர்களை ஏமாற்றிய சந்தானம்-யோகிபாபு கூட்டணி… இப்படியா “டகால்டி” வேலை காட்டுவது..?

விஜய் ஆனந்த் இயக்கத்தில் சந்தானம், ரித்திகா சென், யோகிபாபு, ராதாரவி உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான “டகால்டி” திரைப்படம் இன்று ரிலீஸாகியுள்ளது. ஒரே நேரத்தில் “டகால்டி”, “சர்வர் சுந்தரம்” படங்கள் ரிலீஸ் ஆக இருந்த நிலையில், பாராதிராஜா தலைமையிலான தயாரிப்பாளர் சங்க கூட்டுக்குழுவினர் தலையிட்டு சமரசம் செய்துவைத்தனர். இதையடுத்து “சர்வர் சுந்தரம்” படம் மேலும் இரு வாரங்களுக்கு தள்ளிப்போயுள்ளது.

சந்தானம் மட்டுமே நடித்தாலே காமெடி களைகட்டும், கூடவே யோகிபாபுவும் இருக்காரே தியேட்டரில் காமெடி சரவெடி சும்மா பிச்சி உதறப்போகுது என தியேட்டருக்கு வந்த ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியுள்ளது. இதனால் #DagaaltyFromToday என்ற ஹேஷ்டேக்கை ட்விட்டரில் இந்திய அளவில் ட்ரெண்ட் செய்த சந்தானம் ரசிகர்கள் நொந்துபோயுள்ளனர்.

வில்லனிடம் மாட்டிக் கொண்ட ஹீரோயினை காப்பாற்றும் ஹீரோ என்ற ஒற்றை வரி பார்மூலா தமிழ் சினிமாவில் ரொம்ப பழசு, அதையே கொஞ்சம் காமெடி கலந்து கொடுக்க ட்ரை செய்துள்ளனர். சந்தானம் படம் நெடுக, வருபவர்களை கீறல்கூட விழாமல் அவஞ்சர்ஸ் ஹீரோ அளவுக்கு பைட் செய்கிறார் என்பது ரசிகர்களிடையே விமர்சனத்தை உருவாக்கியுள்ளது.

No harm in a comedian doing a lead role but #Santhanam trying stunts like @actorvijay is horrible, by the way stunts of Vijay is also horrible only #Dagaalty @itispalkova

— kaul the legend (@KaulLegend) January 31, 2020