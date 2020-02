பயோ ஆயுதமாக மாற்றப்படுகிறதா கொரோனா நச்சுநுண்ணுயிர் (வைரஸ்).. ஆய்வு கட்டுரையால் பெரும் சர்ச்சை

பெய்ஜிங்: சீனாவில் வைரஸ் பரவியது குறித்து சர்ச்சையான கட்டுரை ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. அந்த கட்டுரையில் பயோ ஆயுதமாக மாற்றப்படும் முயற்சியால் கொரோனா வைரஸ் பரவியதாக கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இதை சீனா முற்றிலும் மறுத்துள்ளது. இது இந்த கட்டுரை முற்றிலும் தவறானது என்று தெரிவித்துள்ளது.

அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த zerohedge என்ற பிரபல இணையதளத்தில் ” is this tha man behind the globel coronovirus pandemic ” என்ற பெயரில் ஒரு ஆய்வு கட்டுரை வெளியாகி இருந்தது. புதன்கிழமை வெளியிடப்பட்ட அந்த கட்டுரையில் சீனாவில் தற்போது மிக மோசமாக பாதிப்பை ஏற்படுத்தி உலகம் முழுவதும் பரவி வரும் கொரோனா வைரஸ் எப்படி உருவானது என்பது குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக கொரோனா வைரஸ் தாக்குவதற்கு காரணம் அதை பயோ ஆயுதமாக மாற்ற முயற்சியில் தான் நடந்திருப்பதாக கூறப்பபட்டுள்ளது. சீனாவின் வுகான் வைராலஜி நிறுவனம் உலகின் மிக ஆபத்தான நோய்க்கிருமிகளை ஆய்வு செய்து வருகிறது. இந்த நிறுவனமே உலகில் சுகாதார அவசர நிலைக்கு காரணம் என்று விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

