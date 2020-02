ஆஹா.. என்னம்மா குத்தாட்டம் போடுறாங்க.. கொரோனா பீதியில் சீனாவில் இருந்து வந்த இந்திய மாணவர்கள்

டெல்லி: கொரோனா வைரஸ் பீதியால் இந்தியாவுக்கு அழைத்துவரப்பட்ட இந்திய மாணவர்களுக்கு டெல்லி அருகே தனியாக வைத்து மருததுவ சோதனை நடத்தப்படுகிறது. அவர்கள் அனைவரும் இந்தி பாட்டுககு செம்ம குத்தாட்டம் போடும் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் காரணமாக சீனாவில் 360க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர்.17 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் கடந்த சில வாரங்களில் மட்டும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சீனாவின் வுகான் நகரில் இதன் பாதிப்பு மிக மோசமாக உள்ளது. ஏனெனில் அங்கிருந்து தான் கொரோனா வைரஸ் பரவியது. கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு காரணமாக அங்கிருந்து வர முடியாமல் 300க்கும் மேற்பட்ட இந்திய மாணவர்கள் வுகான் நகரில் சிக்கி தவித்தனர். அவர்களை இந்தியாவுக்கு அழைத்து வர வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்தது.

