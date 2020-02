இனி டிக்-டாக் சும்மா அதிர போகுது… மகன்களுடன் முதல் காணொளி போட்டு அசத்திய இடையழகி…!

இடையழகை காட்டி 90ஸ் கிட்ஸ்களின் தூக்கத்தை கொடுத்தவர் சிம்ரன். ஆயிரம் நடிகைகள் வந்தாலும், நிலவை கொண்டு வா… கட்டிலில் கட்டி வை என குலுக்கி, குலுக்கி ஆடிய சிம்ரனை யாராலும் மறக்க முடியாது. தமிழ் சினிமாவில் பிரபல நடிகையாக வலம் வந்தவர் தான் சிம்ரன். அஜித், விஜய், சூர்யா என முன்னணி நடிகர்களுடன் நடித்து பல ஹிட் படங்கள் கொடுத்தவர்.

கல்யாணம் குடும்பம் என செட்டில் ஆன சிம்ரன், நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு பேட்ட படத்தில் சூப்பர் ஸ்டாருக்கு ஜோடியாக நடித்தார். அதையடுத்து சிவகார்த்திகேயனின் சீமராஜா படத்தில் டேரர் வில்லியாக வந்து கலக்கினார். தற்போது தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸை வெற்றிகரமாக ஆரம்பித்துள்ள சிம்ரன் சோசியல் மீடியாவில் படு ஆக்டீவாக இருக்க திட்டமிட்டுள்ளார்.

